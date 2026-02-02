Behandlingspedagog till HVB
2026-02-02
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
Om jobbet
Vill du vara en del av en verksamhet där relationer, trygghet och utveckling står i fokus?
Vi på Arendalagården söker engagerade behandlingsassistenter som vill arbeta med ungdomar i behov av stöd, struktur och vägledning.
Om Arendalagården
Arendala HVB AB erbjuder en trygg och stabil miljö för ungdomar som har erfarenhet av trauma, skadligt bruk, psykisk ohälsa och social problematik. Vi arbetar enligt en holistisk vårdkedja med fokus på individuella behov, relationsskapande och metodiskt behandlingsarbete.
Vi utgår från ett lågaffektivt bemötande och använder metoder som MI (Motiverande Samtal), Acra, B12, Connect och traumamedvetet förhållningssätt (TMO). Vårt mål är att ungdomarna ska känna sig trygga, sedda och få de verktyg de behöver för att bygga en framtid.
Om rollen
Som behandlingsassistent på kommer du att:
Arbeta nära ungdomarna och stödja dem i deras vardag, skola/sysselsättning och fritid.
Skapa och upprätthålla en trygg och stabil miljö genom relationsskapande och tydliga ramar.
Använda evidensbaserade metoder för att stötta ungdomarnas utveckling och mående.
Samarbeta i team med kollegor, föreståndare och externa aktörer som socialtjänst och vård.
Dokumentera och arbeta utifrån genomförandeplaner.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Relevant utbildning (exempelvis socialpedagog, socionom eller annan utbildning inom vård och behandling).
Har utbildning inom KSL och Repulse.
Erfarenhet av att arbeta med ungdomar inom HVB, stödboende eller annan social verksamhet.
Kunskap om och erfarenhet av lågaffektivt bemötande, trauma och MI är meriterande.
Förmåga att skapa goda relationer och arbeta både självständigt och i team.
God dokumentationsvana och kunskap om socialt arbete.
B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad varje dag.
Fortlöpande utbildning och handledning inom Västerbos metodik.
Ett engagerat team där vi stöttar och utvecklar varandra.
Möjlighet till fasta tjänster och varierande arbetstider (dag, kväll, helg, sovande jour)
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: katja.jonsson@vaster-bo.se
Detta är ett heltidsjobb.
Arendala HVB AB
Arendala 651 (visa karta
)
225 92 LUND Körkort
