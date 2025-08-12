Behandlingspedagog/medlevare
Östagården Tärnsjö AB / Behandlingsassistentjobb / Uppsala Visa alla behandlingsassistentjobb i Uppsala
2025-08-12
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östagården Tärnsjö AB i Uppsala
, Heby
, Rättvik
eller i hela Sverige
Östagården HVB målgrupp är pojkar 15-20 år med risk/missbruk, beroende, sociala svårigheter och begynnande kriminalitet. Vi finns utanför Tärnsjö i en underbar arbetsmiljö, med gångavstånd till sjö, fotbollsplan, minigolf etc.
Vi söker personal med utbildning/erfarenhet som vill jobba extra. Vi erbjuder dagpass, dygnspass och helgpass. Hos oss finns det 2 personalrum vilket möjliggör att du kan sova över oavsett vilket/vilka pass du går!
Vi har en bra, stabil ordinarie personalgrupp med samma mål; att erbjuda varje individ en kvalitativ behandling i en trygg miljö. Hos oss börjar relationsskapandet dag ett. Vi arbetar utifrån vår värdegrund Respekt, Omtanke, Struktur - R.O.S.
Du kommer att få en ordentlig introduktion där vi går igenom vår struktur, rutiner och ramar samt varje individs problematik och förutsättningar.
Vi är bortskämda med en egen husmor som gör maten ifrån grunden och vi har pedagogiska måltider, vilket innebär att all personal i tjänst äter tillsammans med våra ungdomar.
Du är med i dags- och veckoplanering, sitter med alt. håller i grupper och har enskilda samtal med ungdomarna. Allt vi gör dokumenteras i vårt journalsystem.
Rekrytering kommer att ske löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: sussie@allians-gruppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Personal". Arbetsgivare Östagården Tärnsjö AB
(org.nr 556981-5771)
Per-Ols Väg 25 (visa karta
)
740 45 TÄRNSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Biträdande föreståndare
Sussie Källström sussie@allians-gruppen.se 0734050015 Jobbnummer
9455613