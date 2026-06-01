Behandlingsassistenter till SiS Långanäs!
2026-06-01
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Långanäs tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Som behandlingsassistent arbetar du i team tillsammans med behandlingspedagoger och behandlingssamordnare och tillsammans ansvarar ni för att de ungdomar (icke skolpliktiga pojkar) som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling som de behöver.
Vi möter ofta människor i kris, vilket innebär att du jobbar med kvalificerat omvårdnads-och motivationsarbete och med att vara ett stöd i vardagen. Med stöd av dina kunskaper inom vård- och behandlingsarbete bidrar du aktivt till att behandlingsplaner fullföljs. Dokumentation är en viktig del av ditt arbete, och bidrar bland annat till rättssäkerhet, planering och uppföljning av vår verksamhet. Du bidrar till att säkerheten upprätthålls enligt våra rutiner och du medverkar till att vardagen flyter på med skolgång, städning, matlagning med mera.Kontaktmannaskap är också en av dina arbetsuppgifter. I arbetet kan det även ingå att vara handledare åt nya medarbetare och praktikanter. Det här är ett arbete för dig som ser en positiv utmaning i att få arbeta med utsatta människor i en svår livssituation. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande.
Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt.
I nedan rekryteringsfilmer kan du följa tre fiktiva personers liv innan SiS och sedan se hur destruktiviteten byts ut mot ett lugn, en fungerande vardag och ett hopp om en annan framtid - https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/nationell-rekryteringssatsning/rekryteringsfilmer/ Kvalifikationer
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du ha en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn, stor empatiskt förmåga och en förmåga att skapa goda relationer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har också förmåga att samarbeta med andra och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor. Kvalifikationer
Lägst 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) eller annan utbildning som motsvarar detta. Utbildningen ska vara inriktad mot socialt arbete, socialpedagogik, beteendevetenskap eller annat relevant ämnesområde. - Undantag från kravet på lägst tvåårig eftergymnasial utbildning kan i enskilda fall göras, om det finns särskilda skäl enligt 5 kap. 4§ socialtjänstförordningen (2025:468).
B- körkort
God svenska i tal och skrift
Meriterande krav:
Erfarenhet från klientnära befattningar på Kriminalvården, t.ex. Kriminalvårdare
Väktarutbildning
Erfarenhet från klientnära befattningar på Migrationsverket, t.ex. handläggare på Förvaret
Utbildning inom vård-och omsorg
Erfarenhet av arbete med vår målgrupp (t.ex. missbruksvård, ungdomsvård, unga pojkar)
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi har också 3 dagar introduktion som behövs genomföras innan du som anställd kan arbeta klientnära samt bredvidgång med ordinarie personal. Som ny medarbetare kommer du också genomgå SiS grundutbildning på 10 veckor.
Arbetstiden är enligt schema dag - kväll och helg. Förmåner enligt kollektivavtal (https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/formaner/)
Intervjuer och urval sker löpnade. Ladda upp uppdaterat CV, personligt brev samt betyg från din utbildning.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
575 65 LÅNGANÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kontakt
Fackligt ombud, SACO-S
Merja Aahtila merja.aahtila@stat-inst.se +46104532409
9938579