Behandlingsassistent sommarvikariat natt
2026-02-03
Arbetsbeskrivning
Passa på att prova ett intressant sommarvikariat som behandlingsassistent på SiS. Jobbet som behandlingsassistent hos SiS är en meningsfull utmaning. Du arbetar i team tillsammans med utbildade behandlingspedagoger och Operativ ledare och tillsammans ansvarar ni för att de ungdomar som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling som de behöver. Dokumentation är en viktig del av ditt arbete, och bidrar bland annat till rättssäkerhet, planering och uppföljning av vår verksamhet. Du bidrar till att säkerheten upprätthålls enligt våra rutiner och du medverkar till att jobba mot ett ständigt bättre SiS.
Nu söker vi sommarvikairer på natten till SiS Hässleholm.
Vår verksamhet pågår 24/7, du som arbetar på natten ansvarar för ungdomarnas välmående och säkerhet och har som huvudfokus att främja deras sömnrutiner och att finnas där för dem vid behov. Natten är för många den jobbigaste tiden på dygnet och sömnproblem är väldigt vanligt hos våra ungdomar vilket gör att en trygg vuxen som kan erbjuda stöd i form av samtal eller annat är en väldigt viktig pusselbit. Arbetet kan variera mycket i intensitet från väldigt lugna nätter till nätter som kräver mycket av dig som behandlingsassistent.
Du jobbar alltid vaken natt hos oss på pass som är förlagda mellan kl 21:00-08:00 på vardagar och 20:45-08:15 på helger. Du jobbar enligt ett rullande schema i team tillsammans med flera andra behandlingsassistenter och pedagoger. Det nuvarande schemat är under revidering och det kan därför komma att bli vissa förändringar i tiderna framöver.
I denna rekryteringen kommer vi även att rekrytera för en roll som kommer att ha ett utökat ansvar för de besök och aktiviteter som hålls på institutionen. Ansvaret kommer bland annat att bestå av att kordinera bokningarna och att de tar hänsyn till säkerhetsapekter. Med det utökade ansvaret krävs att du har förmågan att se till ett helhetsperspektiv i hur planeringen av aktiviteter, bokningar och rättsprocesser utförs. Arbetstiden kommer för rollen att vara förlagt från eftermiddag då man ombesörjer bokningar av besök och aktiviteter, för att till kvällen ingå i nattorganisationen fram passet avslutas under tidig morgon.
Som sommarvikarie på SiS kommer du att genomgå en anpassad introduktionsutbildning för att rusta dig inför ditt uppdrag.
Kvalifikationer
För att lyckas i ditt arbete har du en grundmurad positiv människosyn. Du är motiverad att hjälpa människor i en utsatt livssituation och du delar SiS värdegrund, att vara en plats för förändring. Vidare har du en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet hos våra ungdomar. Som person är du trygg i dig själv och har lätt för att skapa relation med ungdomar likväl som med övriga i personalgruppen. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har lätt för att samarbeta med andra och du kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.
Du ska även ha:
• Lägst betyget E i minst 2250 poäng från ett program som är 2500 poäng
• Lägst betyget E i kursen svenska 1 eller svenska som andraspråk 1
• Lägst betyget E i engelska 5
• Lägst betyget E i matematik 1
• Betyget E i gymnasiearbetet (projektarbete)
• B- körkort
• God svenska i tal och skrift
I den här tjänsten kravställer vi att du har tidigare vana av vaken nattarbete inom liknande område.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är ett vikariat och kan sträcka sig från 4 veckor-3 månader beroende på vårt behov.
Stor chans att kunna fortsätta som timanställd efter sommaren om intresse finns.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen.
Enligt avtal
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Kontakt
Enhetschef natt
Jennie Nordh jennie.nordh@stat-inst.se 0104535449 Jobbnummer
9720143