Behandlare till Ungdomsteamet
Järfälla Kommun / Behandlingsassistentjobb / Järfälla Visa alla behandlingsassistentjobb i Järfälla
2025-10-29
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Järfälla Kommun i Järfälla
, Stockholm
, Huddinge
eller i hela Sverige
Det här är en arbetsplats och en tjänst för dig som vill göra en skillnad i den samhällsutveckling vi befinner oss i. Var och en av oss kan inte vända utvecklingen men tillsammans kan vi bidra till en skillnad för de vi möter och det skapar förändring!
Ungdomsteamet arbetar tillsammans med unga och föräldrar vid oro kring kriminalitet eller beroende. En stor del av arbetet är att motivera föräldrar, samla familjer och mobilisera nätverk för att få till de förändringar som gör en skillnad. Vi möter en bred målgrupp och det är ofta individer med många riskfaktorer och få skyddsfaktorer. För att skapa goda förutsättningar till förändring arbetar vi utifrån ett systemteoretiskt perspektiv och med ett familjefokuserat arbetssätt och har anpassat organisationen såväl som våra metoder och kunskaper efter detta. Ungdomsteamet består av sex behandlare och delar av arbetet sker i samverkan med sjuksköterska och läkare inom Region Stockholm.
Vi och vår verksamhet är i ständig utveckling utifrån de behov vi möter så vi prövar nya arbetssätt och lösningar, vi är kreativa och flexibla, vi förbättrar och förändrar - vilket skapar en dynamisk arbetsplats med hög trivsel och goda resultat i medarbetarundersökningarna.Publiceringsdatum2025-10-29Arbetsuppgifter
När du arbetar hos oss kommer du att:
* Möta ungdomar med normbrytande beteenden där vi arbetar med hela familjen för att stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer för en kriminell identitetsutveckling.
* Ingå i vårt arbete med Social insatsgrupp (SIG) som behandlare för familjen.
* Arbeta med Stöd till placerade för att korta tiden i dygnet-runt-vård genom ett förändringsarbete på hemmaplan som skapar förutsättningarna för en fortsatt god utveckling efter avslutad placering.
* Främst arbeta med familjebehandling men även med individuella behandlingar.
* Göra substansbruksbedömningar, motivationshöjande insatser och missbruksbehandlingar tillsammans med ungdomarna och deras föräldrar inom ramen för Mini-Maria.
* Utforma insatser och skapa genomförandeplaner med utgångspunkt i uppdraget samt dokumentera enligt gällande riktlinjer.
* Samarbeta nära olika interna och externa aktörer runt den unge och dennes familj såsom övriga IFO, polis, psykiatri och skola.
* Samt bidra i att utforska vilka möjligheter till öppna insatser den nya Socialtjänstlagen ger oss!
Vi arbetar med olika evidensbaserade metoder utifrån Socialstyrelsens riktlinjer, som t.ex. Funktionell familjeterapi (FFT) och olika metoder för strukturerad KBT-behandling. Vårt förhållningssätt är starkt präglat av MI och vi använder Feedback Informed Treatment (FIT) i syfte att säkerställa att de insatser vi erbjuder gör en skillnad för dem vi möter.
Utöver detta arbetar vi med information till föräldrar och skolpersonal genom föreläsningar, utbildningar och workshops. Vi samverkar med andra aktörer vilka arbetar med samma åldersgrupp som t ex fältverksamhet och elevhälsoteam.Kvalifikationer
Vi söker dig med vana att arbeta behandlande med ungdomar som har ett normbrytande beteende såsom kriminalitet och/eller missbruk och tycker det är roligt att arbeta med den målgruppen. Du har också erfarenhet av att arbeta med familjebehandling.
Du har en grundutbildning som socionom eller annan beteendevetenskaplig examen som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig och det är meriterande om du har:
* Utbildning i Funktionell familjeterapi (FFT) eller annan familjebehandlarutbildning med systemteoretisk grund.
* Kunskap om och erfarenhet av MI och/eller Feedback Informed Treatment (FIT).
* Utbildning i och erfarenhet av KBT-metoder så som Kriminalitet som livsstil, CPU, CRA/A-CRA, RePulse, ÅP.
Du ska kunna arbeta aktivt för att tillvarata de resurser som finns hos den enskilde och i dennes nätverk, vilket kräver att du har en god förmåga till att bygga allians och skapa relationer samt att du gillar utmaningar. Du behöver vara flexibel och lösningsfokuserad för att kunna möta de behov av individuella lösningar som krävs i våra uppdrag.
Du ska ha god förmåga att arbeta i team både kring verksamhetsfrågor samt inom specifika ärenden, men även vara självständigt drivande och ta ett stort eget ansvar i dina ärenden, vilket ställer krav på strukturförmåga. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbahososs
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286596". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla kommun
(org.nr 212000-0043) Kontakt
Gruppledare, Ungdomsstödsenheten
Catja Svensson Catja.Svensson@jarfalla.se 08-580 290 02 Jobbnummer
9578769