Behandlare till relationsvåldscentrum Sydost
2025-09-18
Välkommen till oss
Är du en utvecklingsinriktad person som är engagerad i att leverera insatser som gör skillnad, samtidigt som du bidrar till att verksamheten når fler och kan erbjuda stöd till fler individer? Då är du varmt välkommen till oss på relationsvåldscentrum Sydost! Vi erbjuder dig ett spännande och ansvarsfullt arbete, möjligheter att utvecklas och att vara med och bygga framtidens socialtjänst.
På relationsvåldscentrum Sydost arbetar sju behandlare under ledning av en enhetschef. Vi vänder oss till boende i stadsdelarna Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck. Vi erbjuder enskilda samtal för, vuxna våldsutsatta, våldsutövande personer och för barn som upplevt våld. Vi erbjuder också gruppverksamhet för våldsutsatta vuxna samt stöd i rättsprocesser för vuxna som gjort en polisanmälan om våld i nära relation.
Vi sitter i trevliga lokaler i Slakthusområdet, Globen med närhet till både tunnelbana, tvärbana och bussförbindelser.
Vi erbjuder bland annat
• Flextid
• Friskvårdsbidrag
• Kompetensutveckling inom våld i nära relation
Din roll
Som behandlare på relationsvåldscentrum Sydost får du ett spännande och varierande arbete. Framförallt arbetar vi med samtal. Det kan vara kris-, stöd- och bearbetande samtal. Du arbetar både självständigt i individuella samtal och tillsammans med kollegor i gruppverksamhet. Du samverkar både med interna och externa samarbetspartners samt deltar i enhetens utvecklingsarbete tillsammans med erfarna kollegor.
Din kompetens och erfarenhet
• Socionomexamen
• Erfarenhet av arbete inom socialtjänsten
• Dokumenterad kunskap och erfarenhet av att arbeta med våld i nära relation
Meriterande:
• Utbildning i Trappan-modellen, ATV eller Utväg Skaraborgs gruppbehandling
• Erfarenhet av att arbeta med barn som upplevt våld
• Erfarenhet av att arbeta med våldsutövare
Vi söker dig som är professionell i din yrkesroll, positiv grundsyn och som kan kombinera kompetens med förståelse för hur det är att arbeta i en politisk styrd organisation. Vi ser gärna att det finns ett engagemang hos dig och att du har en kreativitet som bidrar till enhetens utveckling. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt men även att du kan och vill samverka med kollegor och andra samarbetspartners när det krävs. Du behöver vara bekväm med att arbeta utifrån uppdrag som fattas i samband med myndighetsutövning.
Intervjuer sker löpande under processen. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030. Ersättning
