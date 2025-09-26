Behandlare till HVB i Hörby
2025-09-26
Vi söker dig med djup kunskap om känslomässig sårbarhet och självdestruktiva beteenden.
Vi söker engagerade och trygga medarbetare med erfarenhet av att arbeta med personer som lever med intensiva känslor, återkommande inre kriser och självdestruktiva mönster.
Du kommer att arbeta i ett stödjande och behandlande sammanhang där fokus ligger på att skapa tillit, struktur och långsiktiga förändringar för människor med komplex känslomässig problematik. Arbetet utgår från ett "en till en" baserat stöd och samarbete i tvärprofessionella team.
Samskapa är ett professionellt alternativ med hög kapacitet, men också själ. Ett bolag som växer för att fler ska få chans att lyckas, ett bolag som inte gömmer sig bakom processer, utan som möter varje barn och ungdom med närvaro och mod.
På Samskapa tror vi på modeller men vi tror ännu mer på människor. Det är inte manualen som förändrar liv, det är den vuxne som stannar kvar när det blåser. Vi är övertygade om att vi når längre om vi använder allas samlade erfarenhet och kunskap i utvecklingsarbetet, därav företagsnamnet och anledningen till att vi kallar oss samskapare. För mer information om Samskapa, besök gärna vår hemsida https://samskapa.com/.
Vi söker dig som har:
Relevant högskoleutbildning inom exempelvis psykologi, socialt arbete, psykoterapi eller annan likvärdig inriktning.
Fördjupad kunskap om självdestruktiva beteenden och långvariga svårigheter i relationer och känsloreglering.
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med metoder som främjar känslomässig stabilitet, krishantering och tryggare relationsmönster.
God förmåga att hantera intensiva känslouttryck och utmanande situationer med lugn och professionalism.
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
B-körkort.
Vi värdesätter att du:
Har en reflekterande och empatisk hållning.
Ser styrkorna bakom problemen och kan arbeta lösningsfokuserat.
Har tålamod och uthållighet i förändringsprocesser.
Vi erbjuder dig:
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
Gedigen introduktion med inplanerade uppföljningar
Kompetensutveckling och handledning
Generöst friskvårdbidrag om 5000 kr/år
Välutbildade och erfarna ledare nära dig
Ett team med stark sammanhållning och bred kompetens
Möjlighet att växa inom organisationen
Information om tjänsten:
Omfattning: Ca 85 %
Placering: Hörby
Arbetstid: Rullande schema, dygnspass
Start: Omgående
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders tillämpad provanställning
Information om rekryteringsprocessen:
I enlighet med Socialnämndens beslut krävs ett utdrag från Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister i samband med anställning. Du hittar blanketten via https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem.
För att underlätta rekryteringsprocessen bör du direkt i samband med din ansökan begära utdraget, välj gärna att få det digitalt om du har en digital brevlåda.
Urval och intervjuer genomförs löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
