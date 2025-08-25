Begagnatsäljare till Maskinia
Maskinia AB / Butikssäljarjobb / Linköping Visa alla butikssäljarjobb i Linköping
2025-08-25
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Maskinia AB i Linköping
, Järfälla
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Maskinia AB är en komplett maskinpartner och generalagent i Sverige för Develon, Case & Bergmann. Företaget har sitt huvudkontor i Linköping med filialer i Järfälla/Stockholm, Göteborg, Munkedal, Jönköping, Kalmar, Trelleborg, Staffanstorp och Sundsvall. Verksamheten omfattar försäljning av nya och begagnade entreprenadmaskiner, uthyrning, service och reparation samt reservdelsförsäljning. Maskinia AB startades 1984 i Linköping, har ca 100 anställda och omsätter 590 MKR. Läs mer på www.maskinia.se
Vill du vara med och utveckla vår satsning på begagnat?
Maskinia är inne i en spännande fas där vi bygger upp en stark och långsiktigt hållbar begagnatorganisation. Nu söker vi en driven och affärsmässig begagnatförsäljare till vår anläggning i Linköping som vill vara med och forma framtidens begagnaterbjudande!
Om rollen
Som begagnatförsäljare ansvarar du för att skapa affärer inom området begagnade entreprenadmaskiner. Du jobbar proaktivt med att hitta rätt maskin till rätt kund och bygger långsiktiga relationer med både nya och befintliga kunder.
Du kommer att vara en del av ett dedikerat begagnatteam, där samarbete, struktur och kvalitet står i fokus. Tillsammans fortsätter vi att utveckla våra arbetssätt, rutiner och erbjudanden inom detta affärsomårde.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Sälja begagnade maskiner från Maskinias lager eller genom externa kontakter
Följa upp leads och driva affärer från första kontakt till leverans
Genomföra och utveckla rutiner för besiktningar, värdering, dokumentation och överlämning
Tillsammans med begagnat teamet hitta maskiner i Sverige och Europa för de behov som uppkommer för våra Kunder
Arbeta tätt tillsammans med kollegor inom Maskinia, framförallt Sälj och Eftermarknad
Aktivt bidra till utvecklingen av vår begagnatorganisation
Vem är du?
Du har teknisk bakgrund, kanske som servicetekniker eller maskinist
Du trivs med kundkontakt och är trygg i att göra affärer
Du har god förståelse för maskiner, dess skick och värde samt vad som behöver göras för att tydliggöra värde på en maskin
Du är ansvarsfull, noggrann och lösningsorienterad
Du gillar att arbeta strukturerat och ta ansvar hela vägen
Tidigare erfarenhet av försäljning samt entreprenadmaskiner är meriterande men inget krav - rätt personlighet och driv är viktigast.
Vad erbjuder vi?
Hos Maskinia får du en viktig roll i ett starkt och framtidsinriktat företag. Du blir en del av ett team som präglas av engagemang, ansvarstagande och nära samarbete - både internt och med våra kunder.
En chans att växla spår och växa in i en säljroll
En anställning i ett stabilt företag med starka varumärken
Stöttning från ett erfaret team som jobbar tillsammans
Goda utvecklingsmöjligheter och en roll du kan växa i över tid
Ett värderingsdrivet företag med tydlig kultur: Vi är Maskinia!
Placering:
Tjänsten utgår från Maskinia i Linköping, resor förekommer inom Sverige.
Låter detta spännande och är du rätt person för uppdraget? Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 18/9. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maskinia AB
(org.nr 556260-8603)
Nyckelgatan 6 (visa karta
)
589 41 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Maskinia Aktiebolag Jobbnummer
9474085