Bartender / service
2026-05-23
Kombinerad Bar- & Servicepersonal - Fika & Wine, Gamla Stan
Om jobbet
Är du social, energifylld och trivs i en levande restaurangmiljö där service, tempo och människor står i centrum?
Då kan du vara Fika & Wine's nya teammedlem inom kombinerad bar och service.
Fika & Wine ligger på Österlånggatan 26 i hjärtat av Gamla Stan, i anrika 1500-talsvalv där svensk mattradition, fika och dryckeskultur möts i en varm och modern miljö.
Hos oss möts stammisar, internationella gäster, middagssällskap och privata event i en personlig och avslappnad atmosfär. Vi serverar svensk husmanskost i modern tappning tillsammans med noggrant utvalda viner, svensk öl, svensk sprit och cocktails med tydlig nordisk profil.
Vi arbetar i största möjliga mån med svenska producenter och svenska råvaror även bakom baren, och befinner oss just nu i en spännande utvecklingsfas där vi fortsätter utveckla både koncept, dryckesutbud och gästupplevelse.
Nu söker vi 1 person till en kombinerad roll inom bar och service som vill vara med på resan framåt.Publiceringsdatum2026-05-23Om tjänsten
Du kommer att arbeta både i baren och ute i servicen och vara en viktig del av gästupplevelsen från första mötet till sista glaset.
Arbetsuppgifter inkluderar:
Servering av mat och dryck
Arbete i baren
Tillredning av cocktails, vin, öl och kaffe
Gästbemötande och bordsservice
Kassaarbete
Förbereda och hålla ordning i bar och servering
Hjälpa till vid event och större bokningar
Säkerställa att gäster får en personlig och professionell upplevelse
Vi söker dig som gillar att ta ansvar, arbeta i tempo och bidra med positiv energi till teamet.
Vi tror att du:
Är social, driven och lösningsorienterad
Har naturlig känsla för service och värdskap
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har ett intresse för mat, dryck och människor
Är stresstålig och flexibel
Tycker om att skapa bra stämning runt gästerna
Gillar att vara med och utveckla verksamheter
KRAV
Minst 2-3 års erfarenhet inom service, restaurang eller bar
God svenska i tal
Ansvarstagande och positiv inställning
MERITERANDE
Erfarenhet av cocktailbar eller vinservering
Kunskap om ansvarsfull alkoholservering
Intresse för vin och dryck
Erfarenhet av à la carte-service
Baristaerfarenhet
Sommelierutbildning
VI ERBJUDER
Arbete i en unik miljö i hjärtat av Gamla Stan
Ett familjärt och engagerat team
Möjlighet att utvecklas inom både bar och service
Möjlighet att påverka och växa tillsammans med verksamheten
Härliga gäster från hela världen
En arbetsplats med hög trivsel och tydlig identitet
Vi är måna om att hitta rätt person och tjänsten kan tillsättas omgående.Så ansöker du
Skicka din ansökan till: rekrytering@cafefika.se
Märk ansökan med:
"Kombinerad Bar- & Servicepersonal"
9924858