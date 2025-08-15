Bartender
SkiStar AB / Servitörsjobb / Malung-Sälen Visa alla servitörsjobb i Malung-Sälen
2025-08-15
, Vansbro
, Mora
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SkiStar AB i Malung-Sälen
, Härjedalen
, Nacka
, Stockholm
, Åre
eller i hela Sverige
SkiStar Lodge och Hotell är vårt affärsområde som innefattar våra hotell och restauranger. Våra hotell erbjuder ett stort utbud av restauranger, caféer och barer. På vissa av våra hotell finns även andra aktiviteter som exempelvis bowling, äventyrsbad, inomhussurf och spa- och relaxavdelning. Hotellen som ingår i affärsområdet SkiStar Logde & hotell är SkiStar Lodge Lindvallen, SkiStar Lodge Hundfjället, Högfjällshotellet, SkiStar Lodge Trysil och Radisson Blu Trysil. Inför vintersäsongen söker vi erfarna bartenders till våra barer och restauranger på samtliga hotell.
Som en del av vårt Food & Beverage-team kommer du att vara en viktig del av att skapa en minnesvärd matupplevelse för våra gäster. Vi strävar alltid efter att överraska våra gäster och ge dem en fantastisk upplevelse oavsett om de kommer för att äta en snabb lunch, fika i något av våra caféer, avnjuta en á la cartemiddag eller besöka någon av våra barer. Du möter alltid våra gäster i din arbetsvardag vilket ställer höga krav på din sociala kompetens och förmåga att leverera service i världsklass.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
- Förbereda och servera drycker enligt beställning och våra standarder.
- Säkerställa att baren är välorganiserad och fylld med nödvändiga råvaror.
- Bidra till en trevlig atmosfär och en hög servicenivå för våra gäster.
- Följa rutiner för hygien och säkerhet.
- Servering av mat och dryck förekommer
SkiStar Lodge & Hotels is our business area that includes our hotels and restaurants. Our hotels offer a wide range of restaurants, cafés, and bars. Some of our hotels also offer other activities such as bowling, adventure pool, indoor surfing, and spa and relaxation facilities. The hotels included in the SkiStar Lodge & Hotel business area are SkiStar Lodge Lindvallen, SkiStar Lodge Hundfjället, Högfjällshotellet, SkiStar Lodge Trysil, and Radisson Blu Trysil. We are now looking for experienced bartenders for our bars and restaurants for the upcoming winter season.
As part of our Food & Beverage team, you will play an important role in creating a memorable dining experience for our guests. We always strive to surprise our guests and give them a fantastic experience, whether they come for a quick lunch, a coffee break in one of our cafés, an à la carte dinner, or a visit to one of our bars. You will always meet our guests in your daily work, which places high demands on your social skills and ability to deliver world-class service.
Main duties
- Prepare and serve drinks according to orders and our standards.
- Ensure that the bar is well organized and stocked with the necessary ingredients.
- Contribute to a pleasant atmosphere and a high level of service for our guests.
- Follow hygiene and safety procedures.
- Serving of food and beverages occurs
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet från att ha jobbat i bar, har du kunskaper inom servering är det ett stort plus. Du har positiv energi samt brinner för service och har ett stort intresse för mat och dryck. Arbetet passar dig som är engagerad, serviceinriktad, stresstålig och ansvarsfull. Du trivs i en stundtals hektisk miljö med arbetstid förlagd såväl dag som kväll. Att sträva efter att överträffa gästens förväntningar ser du som en självklarhet i arbetet.
Förkunskapskrav
- Bartenderutbildning/arbetslivserfarenhet från arbete i bar.
- Du talar flytande ett skandinaviskt språk och/eller engelska, både muntligt och skriftligt.
- Du har fyllt 20 år. (Pga av serveringstillstånd)
Meriterande
- Ytterligare utbildning inom F&B.
Anställningsform & anställningsperiodSäsongsanställning i perioden december - april.
Arbetstider25-40h/vecka, varierande arbetstider vardag och helg.
LönEnligt kollektivavtal
We are looking for someone with previous experience working in a bar. Knowledge of serving is a big plus. You have positive energy and are passionate about service, with an interest in food and drink. This job is suitable for someone who is committed, service-oriented, able to work under pressure, and responsible. You can handle an hectic environment with working hours during both the day and evening.
Skills required
- Bartender training/work experience from working in a bar.
- You are fluent in a Scandinavian language and/or English, both spoken and written.
- You are at least 20 years old. (Due to liquor license restrictions)
Meritorious
- Additional experience in F&B
Type of employment & employment periodSeasonal employment during the period December-April.
Working hours25-40 hours/week, varying working hours on weekdays and weekends.
SalaryAccording to collective agreement
We think that working with memorable mountain experiences all year round is the best thing there is!
Our staff are our greatest asset. A shared commitment and a desire to create a great mountain experience for our guests is a part of our success. With us, you can be yourself and have fun at work, while delivering a significant result together with fantastic colleagues.
At SkiStar, we have more than 700 full-time employees who together work with sales, finance, operations, activities, IT, administration, accommodation, property services and marketing. During the winter season we also have over 2700 seasonal employees. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SkiStar AB
(org.nr 556093-6949), https://www.skistar.com/sv/ Arbetsplats
SkiStar Jobbnummer
9459466