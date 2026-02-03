Barona söker Servicetekniker
Barona Teknik & Installation AB / Installationselektrikerjobb / Göteborg
Servicetekniker - Generatorer och Reservkraft
Plats: GöteborgAnställningsform: Heltid
Vill du arbeta med elverk & reservkraft samt bidra till att säkerställa driftsäker kraft för byggarbetsplatser, industrier och samhällsviktiga funktioner?
Vi söker en servicetekniker med kompetens inom både el och mekanik för arbete med generatorer och tillhörande system.
Om rollen
Som servicetekniker kommer du att arbeta med:
Förebyggande underhåll: Byte av olja och filter, kontroll av bränsle- och kylsystem, batteritestning.
Reparationer: Omlindning av motorer, lagerbyten, renovering av plåtpaket, reparation av styrsystem.
Installation & driftsättning: Montering och testkörning av nya system, inklusive lasttestning.
Fält- och verkstadsarbete: Du arbetar både ute hos kund och i verkstadsmiljö.
Vi söker dig som har
Teknisk kompetens inom el (lindningar, styrsystem) och mekanik (motor, kylning, bränsle).
Förmåga att felsöka och lösa problem snabbt och noggrant.
God kommunikationsförmåga och servicekänsla i kundkontakt.
Erfarenhet av arbete med generatorer är meriterande, liksom kunskap om EX-klassade miljöer.
Vi erbjuder
Ett varierande arbete med både fält- och verkstadsuppdrag.
Möjlighet att arbeta med ledande aktörer inom reservkraft och industri.
Utbildning och utveckling inom generatorservice och säkerhetsstandarder.
Omfattning:
Detta är en direktrekrytering till kund, tjänsten är på heltid.Intervjuer hålls löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, skicka därför gärna in din ansökan redan nu.
