Barnvakt sökes - Saltsjö-Boo
Happy Nanny Sweden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nacka
2025-08-31
Är du en erfaren barnvakt och bor i närheten av Saltsjö-boo eller har lätt att ta dig dit?
Happy Nanny söker just nu en trygg och erfaren barnvakt till en härlig familj i Saltsjö-boo. Familjen behöver hjälp 15-20 timmar i veckan, främst med hjälp på dagtid under helger men även med hämtningar från förskolan 1-2 dagar i veckan med sina två pojkar som är 3 och 4 år gamla, vilket innebär att du behöver ha erfarenhet av att ta hand om yngre barn. Vi behöver någon som gärna kan börja omgående.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av barnpassning eller arbetat på förskola
• Har B-körkort
• Bor i eller nära Saltsjö-boo (inte ett måste)
• Är pålitlig, ansvarsfull och genuint gillar att jobba med barn.
• Är tillgänglig för arbete på helg- och kvällstid.
Hos oss på Happy Nanny sätter vi alltid barnens trygghet och glädje i fokus. Vår slogan är "Happy kids - happy parents" - och vi vill att du hjälper oss leva upp till det!
Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan tillsammans med ditt CV till info@happynanny.se
. Berätta kort om din erfarenhet och varför du är rätt person för uppdraget. Skriv "Familj Saltsjö-boo" i ämnesraden. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: info@happynanny.se Arbetsgivare Happy Nanny Sweden AB
(org.nr 559451-6949) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Aleksandra Stoyanova info@happynanny.se Jobbnummer
9484055