Beredskapslyftet Ideell Fören / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2025-09-30


Viktigt:

Denna tjänst är en del av ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionen genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Projektet syftar till att stödja integrationen av nyanlända personer från länder utanför EU/EES på den svenska arbetsmarknaden. Sökande som uppfyller dessa kriterier uppmuntras att ansöka.

Nya Kompisbyrån arrangerar regelbundet olika event och träffar för deltagare i Stockholmsområdet. För att stötta familjer som deltar i dessa aktiviteter söker vi nu ansvarsfulla och engagerade barnvakter som kan skapa en trygg och rolig miljö för barnen under våra event.

Ort: Stockholmsområdet med omnejd

Tjänstetitel: Barnvakt (vid event & träffar)

Startdatum: Löpande rekrytering - arbete sker vid behov

Publiceringsdatum
2025-09-30

Dina arbetsuppgifter
• ta emot och checka in barnen vid eventets start;

• hålla i lekar, pyssel eller enklare aktiviteter;

• se till att barnen känner sig trygga, inkluderade och omhändertagna under hela eventet;

• bidra till en positiv och barnvänlig atmosfär.

Kvalifikationer
• minst 18 år fyllda;

• erfarenhet av barnpassning, förskola eller liknande;

• ansvarstagande, trygg och lekfull;

• goda kunskaper i svenska (andra språk är meriterande);

• kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret.

Profil
• pålitlig och trygg i arbetet med barn;

• kreativ och kan leda enkla lekar och aktiviteter;

• kommunikativ, empatisk och bra på att skapa en välkomnande stämning;

• flexibel och tillgänglig för arbete på kvällstid några gånger i månaden.

Vad arbetsgivaren erbjuder:
• timanställning vid behov;

• meningsfullt arbete som gör skillnad för familjer och barn;

• arbetstid kvällstid, ca 3-4 timmar, några gånger i månaden;

• arbete inom en dynamisk ideell organisation med starkt samhällsengagemang.

Ersättning
Timlön - Fixed salary

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Beredskapslyftet Ideell Fören, https://professionalcenter.se/

Jobbnummer
9534244

