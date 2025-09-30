Barnvakt
Beredskapslyftet Ideell Fören / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2025-09-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Beredskapslyftet Ideell Fören i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Täby
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Viktigt:
Denna tjänst är en del av ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionen genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Projektet syftar till att stödja integrationen av nyanlända personer från länder utanför EU/EES på den svenska arbetsmarknaden. Sökande som uppfyller dessa kriterier uppmuntras att ansöka.
Nya Kompisbyrån arrangerar regelbundet olika event och träffar för deltagare i Stockholmsområdet. För att stötta familjer som deltar i dessa aktiviteter söker vi nu ansvarsfulla och engagerade barnvakter som kan skapa en trygg och rolig miljö för barnen under våra event.
Ort: Stockholmsområdet med omnejd
Tjänstetitel: Barnvakt (vid event & träffar)
Startdatum: Löpande rekrytering - arbete sker vid behovPubliceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
• ta emot och checka in barnen vid eventets start;
• hålla i lekar, pyssel eller enklare aktiviteter;
• se till att barnen känner sig trygga, inkluderade och omhändertagna under hela eventet;
• bidra till en positiv och barnvänlig atmosfär.Kvalifikationer
• minst 18 år fyllda;
• erfarenhet av barnpassning, förskola eller liknande;
• ansvarstagande, trygg och lekfull;
• goda kunskaper i svenska (andra språk är meriterande);
• kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret.Profil
• pålitlig och trygg i arbetet med barn;
• kreativ och kan leda enkla lekar och aktiviteter;
• kommunikativ, empatisk och bra på att skapa en välkomnande stämning;
• flexibel och tillgänglig för arbete på kvällstid några gånger i månaden.
Vad arbetsgivaren erbjuder:
• timanställning vid behov;
• meningsfullt arbete som gör skillnad för familjer och barn;
• arbetstid kvällstid, ca 3-4 timmar, några gånger i månaden;
• arbete inom en dynamisk ideell organisation med starkt samhällsengagemang. Ersättning
Timlön - Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Beredskapslyftet Ideell Fören
, https://professionalcenter.se/ Jobbnummer
9534244