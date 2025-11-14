Barnskötarevikariat
Sjöängens förskola är en förskola med plats för 120 barn. Vår förskola är en inspirerande arbetsplats där vi sätter barnen i fokus. Alla ska känna delaktighet, ansvar, respekt och trygghet. Vi har ett språkutvecklande arbetssätt på förskolan och tar våra roller som vuxna förebilder på allvar. Det kollegiala lärandet är centralt för alla på förskolan, vi lär av och med varandra för att utveckla verksamheten. Vårt mål är att tillsammans med vårdnadshavare och barnen skapa en god verksamhet med hög kvalité som ger våra barn de bästa försättningar för att klara sig bra i livet. Tillsammans kan vi göra skillnad varje dag.
Ditt nya jobb
Som barnskötare arbetar du för att främja barnens utveckling och lärande. Tillsammans med kollegorna i verksamheten är du med och skapar en trygg och pedagogisk miljö för barnen. Du kommer vara med i den pedagogiska planeringen och utvecklingsarbetet enligt läroplanen. För att främja barnens utveckling kommer du att leda och delta i olika aktiviteter, lekar och äventyr både inomhus och utomhus.
Vanliga arbetsuppgifter
• Främja barnens utveckling och medverka i undervisningen.
• Leda och delta i olika aktiviteter.
• Ansvar att samarbeta och kommunicera med vårdnadshavare.
• Delta i det pedagogiska utvecklingsarbetet.
• Delta i dokumentation av det pedagogiska arbetet.
Kvalifikationer
• Utbildad barnskötare eller har annan utbildning som arbetsgivare bedömer likvärdig.
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Meriterande
• Du har god kunskap om förskolans styrdokument och kan omsätta dessa i det dagliga arbetet.
• Du har ett stort intresse för pedagogiska utmaningar och vågar utmana dig själv och dina kollegor till tankar om utveckling.
• Det är meriterande om du har tidigare yrkeserfarenhet.
Vi söker dig!
Du är trygg och stabil i din yrkesroll och har en vilja att utvecklas tillsammans med övriga i arbetslagen. Du tycker samarbete är viktigt och kan skapa goda relationer med kollegor, barn och vårdnadshavare. Du har förståelse för att alla människor har olika förutsättningar för lärande och att alla tar till sig kunskap på olika sätt.
Tjänsten är ett vikariat från den 7/1-30/5, med möjlighet till förlängning. Intervjuer sker löpande.
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan.
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html Arbetsplats
Östersunds Kommun Kontakt
Rektor
Katarina Karlsson katarina.karlsson@ostersund.se 0722122961 Jobbnummer
