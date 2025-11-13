Barnskötare Utbildningsförvaltningen
2025-11-13
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Välkommen till Katarina Södra skola.
Vi söker nu fler engagerade timvikarier. Utifrån skolans behov kan du komma att arbeta både i klass och på fritidshem. Det kan vara allt från enstaka dagar till flera dagar i veckan. Som behovsanställd timvikarie bidrar du till att vardagen och den pedagogiska verksamheten på skolan fungerar väl. Tillsammans med kollegor på skolan medverkar du till en positiv, meningsfull och utvecklande miljö för barnen.
Vi söker dig som har en avslutad gymnasieutbildning. Det är en meriterande om du har erfarenhet av arbete i skola samt arbete med barn i behov av särskilt stöd.
Som person är du engagerad, flexibel och ansvarstagande. Du har god samarbetsförmåga och du värnar om en öppen dialog mellan elever, kollegor och vårdnadshavare. Du har en positiv attityd och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjlighet i förändring.
Du ska tala och skriva svenska obehindrat och du ska ha ett giltigt utdrag från belastningsregistret.
Maila din ansökan bestående av cv och personligt brev till oss. I din ansökan vill vi att du tydligt berättar varför du är rätt person för oss och hur du kan bidra till vår verksamhet.
Vi kommer att ha löpande intervjuer så tveka inte att skicka in din ansökan så fort som möjligt!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6498". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Katarina Södra skola Kontakt
Karina Léon karina.leon@edu.stockholm.se 08-50842400 Jobbnummer
9603455