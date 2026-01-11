Barnskötare till fritidsverksamhet.
2026-01-11
Vad vi gör och vill
På Stimmets skola går cirka 280 elever från förskoleklass till årskurs 6.
Många av våra elever pratar flera språk och berikar skolan med sin kulturella bakgrund. Vi tar in omvärlden i undervisningen men lämnar också skolan för omvärlden där utomhuspedagogik är en stor del av vår vardag på fritidshemmet. Vår skola ligger centralt i Tyresö med närhet till kommunikationer. Men vi har också naturen in på knuten.
Vår verksamhet kännetecknas av vår vision - Jag vill, jag kan, jag ska! Publiceringsdatum2026-01-11Om tjänsten
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad i våra elevers skolvardag. Som barnskötare arbetar du under skoltid i klassrummet tillsammans med lärare under och är ute på raster. På eftermiddagen arbetar du i fritidsverksamheten.
I nära samarbete med ansvarig lärare och kollegor bidrar du till att främja elevens sociala och kunskapsmässiga utveckling. Arbetet innebär att vara lyhörd för elevens behov, stärka elevens självkänsla och uppmuntra till delaktighet och gemenskap i gruppen.
Vi söker dig som vill skapa trygghet och förutsättningar för lärande. Du är en person som har erfarenhet av att arbetat i fritidsverksamhet.
Tjänsten är en tillsvidare anställning med start enligt överenskommelse.
Vem är du?
Du har ett lyhört och respektfullt bemötande, är tydlig i din kommunikation och har lätt för att samarbeta med både kollegor och vårdnadshavare. Att vara flexibel och lösningsfokuserad. Du har en god kunskap och erfarenhet av elever med Npf-diagnoser.
Framför allt söker vi en trygg, närvarande och engagerad medarbetare som ser värdet i att bygga relationer och tillsammans med kollegor utveckla vår fritidsverksamhet.
Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast den 1 februari. Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag. Skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till oss och just denna tjänst.
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med rektor, Annika Nyblom telefonnummer: 070 488 98 15
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här https://www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer
Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer
Barn- och utbildningsförvaltningen
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.
Barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö ansvarar för hela utbildningskedjan - från förskola till vuxenutbildning. Vi ligger i framkant när det gäller ett inkluderande arbetssätt och har ett arbetsklimat där medarbetare, barn och elever kan växa och lyckas. Gemensamt för alla våra verksamheter är helhetstänk, likvärdighet och ett nära pedagogiskt ledarskap. Tillsammans skapar vi en utbildning för var och en.
