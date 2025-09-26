Barnskötare till
Lisali ekonomisk fören / Barnskötarjobb / Uppsala Visa alla barnskötarjobb i Uppsala
2025-09-26
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lisali ekonomisk fören i Uppsala
Mamma Mu och Kråkan tycker att barnen på Bytorget behöver en till pedagog som kan leka, stötta och vara närvarande tillsammans med dem!
Är du en trygg utbildad barnskötare med förmågan att fånga barnen och hjälper oss att styra dagen framåt och som älskar att jobba i ett team med kollegor? Men krax! Hör av dig till oss snarast!
Bra att veta:
Eftersom du kanske inte kan flyga som Kråkan och förskolan ligger i fina Näs Focksta är det bra om du har körkort och bil, det underlättar!
Omfattningen av tjänsten är 80-100%
From 3/11 tom 26/6 med ev förlängning
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonstiden löper ut.
Barnskötarutbildning är ett krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
E-post: rekrytering@lisali.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lisali ekonomisk fören
Vångdalskroken 2 (visa karta
)
755 91 UPPSALA Arbetsplats
Bytorgets Förskola Jobbnummer
9527831