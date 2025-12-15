Barnskötare, Lindbergs förskola
Barnskötarjobb
2025-12-15
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Lindbergs förskola ligger cirka 9 km nordost från Varbergs centrum och är belägen med Lindbergs skola som närmaste granne. Vår förskola har fem avdelningar fördelat i två byggnader med stor gemensam gård. Stjärnfallet (1-3 år) håller till i paviljongen och Solstrålen, Solen och Månen (3-6) har sin verksamhet i huset.
Under delar av dagen delas barnen i mindre grupper utifrån olika behov. De äldsta barnen på förskolan har under sista läsåret gemensam undervisning en gång i veckan som förberedelse inför övergång till förskoleklass och fritidshem.
På Lindbergs förskola ger vi barnen olika lustfyllda och lärorika upplevelser och aktiviteter varje dag i våra olika lek- och lärmiljöer både inomhus och utomhus. Genom utflykter upptäcker vi vår närmiljö, främst till närliggande ängar och skogsområden.
Vår barnsyn utgår från det kompetenta barnet och vi arbetar för att skapa förutsättningar för barnets utveckling och lärande. Vi arbetar för en jämställd förskola där vi ser individen och behandlar varandra med respekt. På förskolan arbetar vi med värdegrundsfrågor för att skapa trygghet, likvärdighet, lustfylldhet och meningsfullhet där vi utgår från att pedagogerna är närvarande och lyhörda.Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta varje onsdag 08:00-16:30. Du kommer tillsammans med två kollegor avlösa arbetslagen när de har planering.
För att barnen ska känna sig trygga är det viktigt för oss att du som barnskötare är lugn och stabil. Barnen ska känna glädje, lust och nyfikenhet inför att lära och som pedagog är det därför viktigt att du är flexibel och kreativ för att kunna anpassa dig efter situationen och barnens önskemål.
För att trivas i rollen som barnskötare hos oss behöver du;
• Vara positiv, flexibel och se möjligheter med den föränderliga verksamhet vi jobbar i.
• Ha ett professionellt sätt att möta barn, föräldrar och kollegor.
• Vara en god relationsskapare som ser samarbete som en framgångsfaktor.Kvalifikationer
Barnskötarutbildning, Barn- och fritidsprogrammet eller motsvarande.
Vänligen bifoga referenser, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation till din ansökan.
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
Sista dag att ansöka är 2025-12-21
