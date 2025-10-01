Barnskötare kväll/helgomsorg
Haparanda kommun / Barnskötarjobb / Haparanda Visa alla barnskötarjobb i Haparanda
2025-10-01
, Kalix
, Övertorneå
, Överkalix
, Luleå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Haparanda kommun i Haparanda
Välkommen till barn- och ungdomsförvaltningen - där framtidens medborgare formas! Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 19 år. Tillsammans arbetar vi mot visionen att skapa en utbildningsmiljö i toppklass.
Hos oss får du chansen att vara en del av en inspirerande och utvecklande miljö där varje barns och ungdoms potential tas till vara. Vi söker nu engagerade och passionerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens utbildning i Haparanda.
Är du redo att göra skillnad och bidra till att skapa en ljusare framtid för våra unga? Kom och bli en del av vårt dedikerade team!Haparanda stad erbjuder trygg och pedagogisk omsorg för barn mellan 1-12 år när vårdnadshavarna har schemalagd arbetstid utanför förskolans ordinarie öppetttider. Hos oss får barnen en stimulerande och meningsfull tid även under kvällar och helger. Kväll och helgverksamheten har öppet vardagar till 22.00 och helgdagar 05.30-22.00.Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Som barnskötare hos oss arbetare du med att:
• Skapa en trygg, rolig och utvecklande miljö för barnen.
• Ge omsorg utifrån barnens individuella behov.
• Planera och genomföra aktiviteter anpassade till kvälls och helgtider.
• Ha ett nära samarbeta med kollegor och vårdnadshavare för barnens bästa.
Då du inte är schemalagd på kväll eller helg jobbar du dagtid i ordinarie verksamhet.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad barnskötare eller har motsvarande erfarenhet av arbete med barn.
Du trivs med att arbeta varierande arbetstider och ser värdet i att bidra till en trygg kvälls och helgmiljö.
Du är ansvarstagande, flexibel och har lätt för att skapa goda relationer med både barn, kollegor och vårdnadshavare.
Du har förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Tjänsten är heltid med veckoarbetstid på 38,25 timmar.
Mer information om vår organisation och kommun hittar du på haparanda.se och nykommun.se (https://www.haparanda.se)
(https://www.nykommun.se/kommun/haparanda/)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haparanda kommun
(org.nr 212000-2775) Arbetsplats
Haparanda Kommun Kontakt
Rektor
Katrin Andersson katrin.andersson@haparanda.se 0922-26109 Jobbnummer
9535393