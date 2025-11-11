Barnskötare Kållekärrs förskola
2025-11-11
På Tjörn får medarbetarna ta plats! Inom Tjörns kommunkoncern står arbetsklimat och omsorg om varandra högt i kurs. Beslutsvägarna är korta, arbetsverktygen effektiva och kollegorna hjälpsamma. Du har stor frihet inom ditt yrkesfält och är med och påverkar utvecklingen. Det är enkelt att umgås och skapa kontakter med kollegor, chefer och politiker. Så börja jobba inom Tjörns kommunkoncern du också - här finns gott om plats att ta!
Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet är Tjörns vision.
På Kållekärrs förskola erbjuder vi en rikedom av material och miljöer för att uppmuntra barn till utforskande i 100 språkigheten. Här bedrivs undervisning som genomsyras av möjligheten att uttrycka sig på så många olika språk/sätt som möjligt, med hela sin kropp och alla sinnen. Trygghet, respekt, empati och framtidstro är grundläggande värden som vår förskola vilar på. Vi ser det kompetenta barnet som får prova sina erfarenheter, kunskaper och färdigheter samt känna tilltro till sin egen förmåga. Vi menar att i samspel med andra skapas möjligheten att utveckla vårt bästa jag på förskolan.
Som personal hos oss har du tillgång till:
* Arbetskläder
* Planeringstid i schemat
* Kollegialt lärande
Planeringstid i schemat

* Kollegialt lärande

* IT verktyg
Pedagogens roll är att vara närvarande, lyhörd, medforskande, stöttande och utmanande. Pedagogen har ett undervisande förhållningssätt där barnens lärande är i fokus i så väl spontana som planerade aktiviteter, där barns utveckling och lärande bildar en helhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har barnskötarutbildning och delar vårt förhållningssätt utifrån Reggio Emilia filosofin.
Du är en nyfiken och medforskande pedagog som utifrån gällande styrdokument planerar, genomför, dokumenterar samt utvecklar verksamheten tillsammans med dina kollegor och din rektor. Du tar bidrar även till utveckling i arbetslaget för det systematiska kvalitetsarbetet. Du ser såväl nationella som lokala styrdokument som en självklar utgångspunkt i undervisningen. En undervisning som också utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Som medvetet närvarande pedagog ska du arbeta för att ge barnen en trygg, lärorik och kreativ tid hos oss. En viktig del i arbetet är att skapa stimulerande och inspirerande utbildningsmiljöer, ute som inne, där barnens naturliga upptäckarglädje och nyfikenhet får plats. För att passa in hos oss på Kållekärrs förskola så är du en nyfiken lagspelare som vågar ta plats och vara en ledare för och tillsammans med kollegor och barn på förskolan. Du ska vara flexibel och tycka om att utmanas/utvecklas i ditt tänkande och handlande. Du ska vara van att ta ansvar och att jobba lösningsfokuserat.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Medarbetarna i kommunkoncernen ska ha en bra arbetsmiljö och arbete i balans med familj, vänner och fritid. Vi tillämpar en rökfri arbetstid och arbetsgivaren erbjuder bl a förmåner som friskvårdsbidrag. När du har varit anställd mer än tre månader blir du automatiskt medlem i vår fritidsförening, TKFF, som både anordnar och sponsrar olika aktiviteter. Du får ett årskort till Nordiska akvarellmuseet. Alla nya månadsanställda erbjuds en heldags kommunövergripande introduktionsdag. Är du tillsvidareanställd har du möjlighet att leasa en miljöbil som personalbil.
