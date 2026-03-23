Barnskötare
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 11 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 37.000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag!
Välkommen till oss
I Skärholmens kommunala förskolor ger vi våra barn de verktyg som de behöver för att leva och utvecklas i en ständigt föränderlig värld.
Utifrån det har vi i vårt utvecklingsarbete valt att prioritera språk, demokrati och hälsa där leken bildar den plattform som genomsyrar vår utbildning och undervisning.
Förskoleenhet 2 i Sätra tillhör Skärholmens stadsdelsförvaltning. Sätra är ett mångkulturellt område med hyreshus, radhus och villor. Våra målgrupper är barn med vårdnadshavare från hela världen. I enheten finns ca 215 barn. Enheten leds av rektor och enhetschef samt att enheten har tillgång till specialpedagog och kvalitets- och undervisningsledare. Vi söker en eller flera barnskötare för tillsvidareanställning.
Vi erbjuder
Kollegialt lärande med enhetens andra förskollärare och barnskötare
Specialpedagogisk handledning av specialpedagog
Personlig lärplatta för att möjliggöra smidig kommunikation och dokumentation
Arbetskläder
Fria pedagogiska måltider
Friskvårdsbidrag
Läs gärna mer om Stockholms stads förmåner
Din roll
Som barnskötare är du en viktig del i arbetslaget och tillsammans med dina kollegor bidrar du till att dagarna i förskolan bildar en helhet där lek, lärande och omsorg går hand i hand. Du är aktiv, engagerad och bidrar med din kompetens i det pedagogiska utvecklingsarbetet med utgångspunkt i förskolans läroplan och verksamhetens mål. Du bidrar till att vardagen på förskolan fungerar väl och att det dagliga pedagogiska arbetet bygger på barns delaktighet och engagemang.
Tillsammans med övriga kollegor på förskolan skapar du en positiv, meningsfull och utvecklande lärmiljö för varje barn och för hela barngruppen. Du deltar aktivt i det pedagogiska utvecklingsarbetet - planerar, genomför, dokumenterar, reflekterar, följer upp och utvärderar förskolans utbildning och undervisning. Du deltar och bidrar vid samverkan med vårdnadshavarna både i mindre och större sammanhang t ex föräldramöten och utvecklingssamtal. Tillsammans med kollegor vill du vara med och skapa tillgängliga och inbjudande lärmiljöer för lek, utveckling och lärande. Du har kunskap och idéer om hur du tillsammans med dina kollegor ska förverkliga läroplanens mål och värdegrund. Du är flexibel och vill arbeta med barn i alla åldrar.
Arbetstiden är förlagd på heltid måndag till fredag, dagtid.
Din kompetens och erfarenhet
Gymnasieutbildning inom barn och ungdom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig är ett krav. Du ska även kunna formulera dig mycket väl i både tal och skrift i det svenska språket.
Det är meriterande om du har erfarenhet av språkutvecklande arbetssätt, använda dig av leken som ett viktigt verktyg i förskolans utbildning och undervisning samt att utveckla inspirerande och inbjudande lärmiljöer tillsammans med barnen och kollegorna.
Som person är du engagerad, flexibel och ansvarstagande. Du har ett tydligt barnfokus, en positiv inställning och attityd till ditt arbete samt vill arbeta för att göra skillnad för de barn och familjer du möter i förskolan. Du samverkar med barn, kollegor och vårdnadshavare på ett lyhört och smidigt sätt samt lyssnar, kommunicerar och hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt. Du handlar i enlighet med fattade beslut, läroplanen, mål, policys och riktlinjer. Du är lugn, stabil och har förmågan att fokusera på rätt saker.Publiceringsdatum2026-03-23Övrig information
Vi gör urval utifrån CV och ett antal urvalsfrågor som du besvarar i samband med att du söker tjänsten och tar därför inte in något personligt brev.
Tjänsten innefattar registerkontroll och sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker.
Intervjuer kommer att ske löpande, varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1548". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Skärholmens stadsdelsförvaltning, Enhet 2 - Förskolor Sätra Kontakt
Mari Österman, rektor mari.osterman@edu.stockholm.se 08-50824415 Jobbnummer
9814608