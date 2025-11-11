Barnskötare
Om arbetsplatsen
Iftin förskola är en trygg och varm förskola där barnens behov alltid står i centrum. Förskola är en trivsam mångkulturell förskola med 43 barn. Förskolans inriktning är SPRÅK. Barnen går regelbundet på promenader till skogsmiljöer/lekplatser, vi åker på utflykter eller teater med barngruppen.Publiceringsdatum2025-11-11Dina arbetsuppgifter
Som barnskötare deltar du i den dagliga verksamheten, stöttar barnen i deras utveckling och bidrar till en trygg och rolig miljö. Du samarbetar med kollegor och vårdnadshavare för att skapa en positiv och lärorik vardag för barnen.
Vi söker dig som:
som tycker om att arbete på småbarnsavdelning
har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
är flexibel, intuitiv och ser barnens individuella behov
är ansvarstagande och har lätt för att samarbeta
som har rätt till nystartsjobb
Tidigare erfarenhet av arbete med barn och barnskötarutbildning är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
En trivsam arbetsplats med engagerad kollegor, där vi värdesätter samarbete, glädje och engagemang.
Nära förskolan finns vackra naturområden med skog, lekplatser och vatten där barnen kan utforska och upptäcka. Lokalerna är trevliga med flera mindre matsalar, samlings- och lekrum. Småbarnsavdelningen är ett större öppet rum som ger god uppsikt över barnen. Vi läser böcker både spontant och i stor grupp. Vi använder TAKK och bildstöd i undervisningen. Öppettider på förskolan är (6:30) 7:00 till 17:15.
Busshållsplats "Bergshöjden" precis utanför förskolan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: ansokan@iftinforskola.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iftin Förskola AB
(org.nr 556922-1236), http://www.iftinforskola.se
174 02 SUNDBYBERG Kontakt
Rektor
Eva Persson ansokan@iftinforskola.se Jobbnummer
9598158