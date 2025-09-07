Barnskötare
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.Publiceringsdatum2025-09-07Beskrivning
Askebyskolan ligger vackert belägen ca 5 minuter från Rinkeby C.
Skolan har ca 330 elever samt 80 personal. Skolan består av grundskola F-6 och grundsärskola 1-6.Dina arbetsuppgifter
Du kommer i rollen som barnskötare arbeta i grundskolan och i fritidshemmet med att ge eleverna lärande och omsorg de behöver för utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Du är med och skapar dagligen en utvecklande, meningsfull och positiv miljö för eleverna där de når sin fulla potential.
Tillsammans med ansvarig lärare och övrig personal på skolan är du delaktig i planeringen, genomförandet och utvärderingen av verksamheten med utgångspunkt från nationella mål och riktlinjer (läroplan). Omsorg och tillsyn av eleverna är andra viktiga delar i uppdraget.
Arbetsuppgifterna är varierande och omväxlande under arbetsdagen. Det kan exempelvis vara att finnas till hands som ett stöd för eleverna i klassrummet, delta/leda inom- och utomhusaktiviteter under skoldagen, på raster och i fritidsverksamheten. Du hjälper även elever med av- och påklädning, toalettbesök och vid måltider.Kvalifikationer
Vi söker dig som kan skapa situationer där elever lyckas och din barnsyn präglas av respekt och tron på att alla elever kan och vill utvecklas. Du ska kunna bygga relationer och i det dagliga arbetet kunna väcka elevernas intresse och uppmana de till lärande. I ditt arbete använder du dig av ett lågaffektivt bemötande, är professionell och kan anpassa din kommunikation utifrån situationen. Du är empatisk, mogen, har gott omdöme och kan sätta gränser. I din roll är du trygg och inser vikten av att vara en vuxen förebild. Du kan arbeta självständigt och tar initiativ. I ditt samspel med elever och vårdnadshavare är du tydlig och lyhörd för elevernas behov. Du har god förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska.
För ytterligare önskvärda erfarenheter, förmågor och personliga egenskaper - se stadens rekryteringsprocess.Övrig information
I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5119". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Per-Anders Wikingsson per-anders.wikingsson@edu.stockholm.se 08-50841001 Jobbnummer
9496013