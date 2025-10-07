Barnsjuksköterskor, vårdavdelning
Karriärguiden Group Sweden AB / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2025-10-07
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Vi söker barnsjuksköterskor för kunds räkning.Publiceringsdatum2025-10-07Kvalifikationer
Legitimerad barnsjuksköterska eller motsvarande utbildning.
Tidigare arbetslivserfarenhet är meriterande men stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Ansökan görs på Medrekmässan Radisson Blu Hotel, Göteborg - 11 november 2025
Alternativt på info@medrekmassan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696)
401 24 GÖTEBORG Arbetsplats
Medrek.se Jobbnummer
9544417