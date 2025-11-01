Barnmorska (vik)
2025-11-01
Vem söker vi?
Vill du testa att bo i fjällen en period - ta chansen!
Vi söker dig som är barnmorska och känner dig lockad av en arbetsplats med hög laganda och som värdesätter medarbetaren. Du är ansvarfull, flexibel, patientfokuserad, har ett bra bemötande och god samarbetsförmåga.
Vi värdesätter flexibilitet och god samarbetsförmåga. Som person bidrar du till ett gott arbetsklimat, har ett positivt förhållningssätt och att du är säker och trygg i din roll.Publiceringsdatum2025-11-01Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig med hjärta för patienten och som vill arbeta som barnmorska i primärvården. På barnmorskemottagningen erbjuder vi mödravård under graviditet samt förlossnings- och föräldraförberedelsekurser. Vi erbjuder såväl rådgivning via telefon som fysiska möten.
Du kommer ha egen mottagning och arbeta i dialog med övrig personal som läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeut, kurator och fysioterapeuter.
Arbetet som barnmorska innebär att ansvara för graviditetskontroller, sexual- och preventivmedelsrådgivning, gynekologisk hälsokontroll, receptförskrivning av preventivmedel samt cellprovtagning. Barnmorskan ansvarar också för att ta prov vid misstanke om könssjukdomar samt spårar ev sexuell smitta.
Du arbetar för att uppnå god vård i den dagliga verksamheten och bidrar till hög patientsäkerhet, tillgänglighet och vårdkvalitet, samt ett gott bemötande av våra patienter.
Information
Tjänsten är ett vikariat med tjänstgöringsgrad enligt överenskommelse, där 60% är ett riktmärke för barnmorskerollen. Tjänsten kan kombineras med en sjuksköterskeroll på övrig tid.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: lisa.sjoo@fjallhalsan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barnmorska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjukvårdens Utveckling i Hede/Vemdalen Ekonomisk
, http://www.fjallhalsan.se
Råndalsvägen 13 (visa karta
)
846 31 HEDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fjällhälsan Kontakt
Enhetschef/vice Vd
Lisa Sjöö lisa.sjoo@fjallhalsan.se 0791044559 Jobbnummer
9584278