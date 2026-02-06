Barnmorska till konsultuppdrag
Promediqa Group Sweden AB / Sjuksköterskejobb / Norrtälje Visa alla sjuksköterskejobb i Norrtälje
2026-02-06
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Promediqa Group Sweden AB i Norrtälje
, Vallentuna
, Solna
, Stockholm
, Uppsala
eller i hela Sverige
Nu söker vi en barnmorska till konsultuppdrag på MVC i Norrtälje kommun.
Vill du arbeta i en viktig och meningsfull roll där du gör skillnad för blivande föräldrar och familjer? Vi söker nu en barnmorska till ett konsultuppdrag på mödravårdscentral (MVC) där du får arbeta med trygg, säker och personcentrerad vård genom hela graviditeten.
Om uppdraget:
Placering: MVC (mödravård)
Omfattning: 50-75% (ca 2-4 dagar/vecka)
Period: mars-juni, med chans till förlängning
Vi söker dig som:
Är legitimerad barnmorska
Har minst 1 års erfarenhet av arbete på MVC
Är trygg i sin yrkesroll och har god samarbetsförmåga
Arbetar strukturerat, professionellt och har ett gott bemötande
Har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön
Pension & Försäkringar
Stöd - Vi sköter allt det administrativa så du kan fokusera på ditt jobb
Reseersättning - Få ersättning för dina resekostnader
Engagerad kontaktperson - Tillgänglig för dig 24/7
Ansök nu och bli en del av vårt team! Vi går igenom ansökningar löpande, så tjänsten kan komma att tillsättas tidigare. Bifoga gärna ditt CV i ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: info@promediqa.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Promediqa Group Sweden AB
(org.nr 559470-5476) Jobbnummer
9728615