Barnmorska till Farsta ungdomsmottagning
2026-02-09
Farsta ungdomsmottagning söker Barnmorska
Om Farsta ungdomsmottagning
Farsta ungdomsmottagning drivs i samverkan mellan kommunen och Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som ansvarar för den medicinska delen av verksamheten.
Vårt övergripande uppdrag är att främja sexuell och reproduktiv hälsa samt att förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa och sociala problem bland ungdomar mellan 12-23 år. Vi arbetar hälsofrämjande, utifrån ett helhetsperspektiv.
På Farsta ungdomsmottagning arbetar idag 3 barnmorskor, 3 kuratorer och 1 läkare i ett tvärprofessionellt team. Vi arbetar främst med enskilda besök men en stor och viktig del av arbetet är också att bedriva utåtriktat arbete. Exempelvis tar vi emot skolor i närområdet på kontinuerliga studiebesök. Vi är en lågtröskelverksamhet och strävar alltid efter hög tillgänglighet.
Normmedvetenhet och mångfald är viktigt för oss, alla ungdomar och alla medarbetare ska känna sig lika välkomna hos oss. Läs mer om oss på Farsta ungdomsmottagning
SLSO erbjuder:
SLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, avtalspension samt försäkringar.
Vi erbjuder generösa friskvårdförmåner och tillämpar flextid.
Som barnmorska hos oss består ditt arbete bl.a. av preventivmedelsrådgivning inklusive insättning/uttag av spiral/p-stav, STI-provtagning och behandling, smittspårning, och undersökningar. Du har samtal med ungdomar om livsstil, identitet, relationer och sexualitet utifrån ungdomens livssituation och behov. Du arbetar såväl självständigt som i tvärprofessionellt team och deltar i utåtriktat arbete och samverkan. Utöver planerade besökstider och drop in tider så har du även videobesök och kontakt med ungdomar via chatt och telefon.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, heltid 100%. Arbetstid måndag till fredag varav en kväll i veckan till 19. Tjänstgöring på lördagar 1-3 gånger per år. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Om dig:
Kvalifikationskrav:
Legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt och behörighet att verka inom svensk sjukvård.
Vi lägger även vikt vid:
Vi söker dig som har ett stort intresse av att arbeta med ungdomar och unga vuxna. Du är trygg i att göra självständiga bedömningar och prioriteringar och har samtidigt god förmåga att skapa prestigelösa och nära samarbeten med dina kollegor.
Du är lösningsorienterad, trivs med att växla mellan olika arbetssätt och det är naturligt för dig att ta helhetsansvar för mottagningen tillsammans med kollegor.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
