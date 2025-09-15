Barnmorska till familjecentrum
Region Gävleborg, VO Familjehälsa / Sjuksköterskejobb / Bollnäs Visa alla sjuksköterskejobb i Bollnäs
2025-09-15
, Söderhamn
, Ljusdal
, Ockelbo
, Hudiksvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, VO Familjehälsa i Bollnäs
, Söderhamn
, Ljusdal
, Hudiksvall
, Sandviken
eller i hela Sverige
Varmt välkommen till en positiv och öppen arbetsplats där vi arbetar tillsammans för våra patienters bästa! På barnmorskemottagningen i Bollnäs arbetar ett härligt gäng i skiftande åldrar. På mottagningen finns även ungdomsmottagning, ultraljudsmottagning samt BB-mottagning. Barnmorskemottagningen är en del av Bollnäs familjecentrum och tillhör familjehälsa södra Hälsingland där även barnmorskemottagningen och ungdomsmottagningen i Söderhamn ingår. Arbete kan ske på båda orterna utifrån behov.
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska och som vill vara med och påverka och utvecklas tillsammans med oss! Vi kan erbjuda dig en trygg anställning med goda möjligheter till kompetensutveckling och stora möjligheter att påverka din arbetsdag.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Som barnmorska hos oss kommer du att arbeta med
• hälsovård i samband med graviditet vilket innefattar medicinskt basprogram, fosterdiagnostik, hälsoinformation under graviditet
• stöd i föräldraskap och föräldragrupper med förlossnings- och föräldraförberedelse
• familjeplanering på individnivå vilket innefattar preventivmedelsrådgivning och STI-prevention
• gynekologisk cellprovskontroll för att förebygga cervixcancer
• folkhälsoarbete och samtal om livsstilsfrågor.
Du har även möjlighet att arbeta del av din tid på ungdomsmottagningen med sedvanliga arbetsuppgifter förekommande på ungdomsmottagning.
Hos oss får du
• arbeta tillsammans med kompetenta och erfarna kollegor
• möjlighet till kompetensutveckling
• en intressant och varierande arbetsdag.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du strukturerar själv ditt arbete och driver dina processer vidare. Du planerar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt och ser hur din roll bidrar till helheten. Du har förmågan att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändring. Vidare ser vi att du arbetar bra med andra människor, relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du har god samarbetsförmåga och förmåga att kommunicera väl med andra.
I rollen som barnmorska ska du
• vara legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet från arbete på barnmorskemottagning eller ungdomsmottagning.
Ansök redan idag, då urval och intervjuer sker löpande.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2025/2132". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Familjehälsa Kontakt
Karin Ingare Dahlstrand, vårdenhetschef 070-306 35 08 Jobbnummer
9508422