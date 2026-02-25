Barnmorska
Är du intresserad av att arbeta med kvinnohälsa i livets olika skeden? Trivs du med såväl samarbete som arbete under eget ansvar? Då kan det här vara jobbet för dig!
Vi är en privat vårdcentral inom vårdval Norrbotten som nu söker en barnmorska till ett vikariat, gärna med primärvårdserfarenhet men oavsett tidigare bakgrund får du en introduktion som anpassas efter dig. Vikariatet sträcker sig till 30/9, med möjlighet till förlängning.
Som barnmorska hos oss erbjuds du ett stimulerande och varierande arbete där du får arbeta med mottagningsverksamhet som mödrahälsovård i samband med graviditet, preventivmedelsrådgivning och gynekologiska cellprovskontroller samt andra inom primärvård förekommande arbetsuppgifter. Du kommer att få jobba i välanpassade lokaler med erfarna kollegor.
Som anställd hos oss har du ett generöst friskvårdsbidrag och friskvård på arbetstid.
Är du intresserad och vill höra mer är du välkommen att kontakta oss via e-post. Ansökan med CV skickas till samma e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
