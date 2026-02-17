Barnmorska
2026-02-17
Kvinnokliniken, Höglandssjukhuset i Eksjö
Är du intresserad av att arbeta med kvinnohälsa i livets olika skeden från tonåring till mogen kvinna? Trivs du med såväl samarbete som arbete under eget ansvar? Vill du jobba i en organisation där du tillåts att växa och ta egna initiativ? Då kan det här vara jobbet för dig!
Rollen som barnmorska
Välkommen till den lilla Kvinnokliniken med de stora möjligheterna!
Vi söker dig som är barnmorska och som önskar att rotera mellan två av våra verksamheter. Vi bedriver kvinnohälsovård, ungdomsmottagningar, specialistmödravård, fostermedicinsk mottagning, gynekologisk vårdenhet och mottagning samt förlossning och BB-verksamhet. Utifrån dina erfarenheter och önskemål kan vi skräddarsy en tjänst som passar just dig och verksamheten. En stor del av vår verksamhet bedrivs på Höglandssjukhuset i Eksjö men Kvinnohälsovårdens mottagningar/ungdomsmottagningar finns utplacerade på familjecentraler i Aneby, Tranås, Nässjö, Vetlanda, Sävsjö och Eksjö. Som barnmorska hos oss erbjuds du ett stimulerande och varierande arbete. Arbetet kan innebära både självständigt arbete och arbete i team. I tjänstgöringen ingår oregelbunden arbetstid med tillhörande arbetstidsförkortning. Detta innebär tjänstgöring dag och kväll samt helgtjänstgöring.
Tjänsten är tillsvidare och en av de två rotationerna ska vara till förlossningen. Tillträde och tjänstgöringsgrad efter överenskommelse. Rotationstjänstens utformning sker utifrån verksamhetens behov.
Din blivande arbetsplats
Kvinnokliniken bedriver kvinnohälsovård, ungdomsmottagningar, specialistmödravård, fostermedicinsk mottagning, gynekologisk vårdenhet och mottagning samt förlossning och BB-verksamhet. Utifrån dina erfarenheter och önskemål kan vi skräddarsy en tjänst som passar just dig och verksamheten.
En stor del av vår verksamhet bedrivs på Höglandssjukhuset i Eksjö men Kvinnohälsovårdens mottagningar/ungdomsmottagningar finns utplacerade på sex familjecentraler på Höglandet.
På vår familjevårdsenhet värnar vi om den totala upplevelsen och har föräldraparet i fokus genom hela vårdkedjan. För oss är det viktigt att du som barnmorska utvecklas och bibehåller din kompetens, något som främjas genom kontinuerlig fortbildning. För att hela tiden utveckla och förbättra vår verksamhet jobbar vi i processer där du som medarbetare har stort mandat att vara med och påverka. Vi tar vara på dina intressen, kunskaper och förmågor.
I det dagliga arbetet ingår att kunna hantera såväl planerad som akut vård. Du upprätthåller goda relationer med patienter och deras närstående samt samverkar med andra vårdgivare och sociala myndigheter.Publiceringsdatum2026-02-17Profil
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska. Har du tidigare erfarenheter av yrket är detta ett stort plus.
För att du ska trivas hos oss ska du kunna arbeta självständigt och ha mod att agera efter din egen övertygelse och planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du ska vara flexibel, lyhörd och tillmötesgående i ditt bemötande. Du förstår din enskilda roll men kan även se till hela verksamhetens och patienternas bästa.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi ger dig en god introduktion och möjlighet till kompetensutveckling. För att hela tiden utveckla och förbättra vår verksamhet jobbar vi i processer där du som medarbetare har stort mandat att vara med och påverka. Vi är därför intresserade av att ta vara på just dina intressen, kunskaper och förmågor och är lyhörda för dina önskemål.
På kvinnokliniken är det lätt att lära känna varandra och få trygghet i sitt arbete. Vi är ett härligt gäng med medarbetare som trivs och har god sammanhållning.
Du kan se mer av gänget på Instagram: https://www.instagram.com/kvinnoklinikeneksjo/
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/).
Har du frågor om tjänsten?
Har du frågor om vår verksamhet och vad vi kan erbjuda dig, hör av dig till vårdenhetscheferna: Maria Sjöström, maria.sjostrom@rjl.se
eller Jenny Ryttergard, jenny.ryttergard@rjl.se
. Båda nås på telefonnnnummer: 010-243 58 03.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Urval och intervjuer kan ske löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är den 8 mars 2026.
Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/)
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
