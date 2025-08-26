Barnläkare till bemanningsuppdrag i Simrishamn
2025-08-26
Om oss
Capio Bemanning & Rekrytering (CBR) erbjuder bemanningsuppdrag i Stockholm/Simrishamn och Rekryteringsuppdrag över hela Sverige. Bemanning av specialistläkare, legitimerade läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och dietister inom Geriatrik, Rehab, ASiH, Palliativ slutenvård, läkarinsatser i särskilt boende (SÄBO). Vi erbjuder flexibla och varierande uppdrag med konkurrenskraftiga villkor. Bemanningsuppdragen varierar från enstaka pass till uppdrag över längre tidsperioder.
Din roll
Capio Simrishamns Närsjukhus är det trygga och personliga vårdvalet på Österlen. Med Engagerad och erfaren personal samt en varm atmosfär, erbjuder sjukhuset modern specialistvård och rehabilitering i en lugn miljö. Här sätts patienten i fokus genom hög kvalitet, smidigt samarbete mellan olika vårdgivare och nära anknytning till det lokala samhället. Välkommen till ett närsjukhus som gör skillnad - nära hemmet och nära hjärtat.
Vi söker dig som är specialistläkare inom barn och ungdomsmedicin till vår mottagning i Simrishamn. Mottagningen har öppet måndag till fredag kl 08-17 och tar endast emot planerade besök. Patienterna är barn mellan 0-18 år som har infektioner, obesitas, astma, eksem, sängvätare, obstipation etc. I uppdraget ingår även remissbedömning och receptförnyelser.
Omfattningen är flexibel och kan anpassas efter din tillgänglighet. Antingen 2-3 dagar per vecka eller 1 vecka per månad. Du kan fakturera via eget bolag.
Om dig
Vi söker dig som är specialist i barn och ungdomsmedicin och har erfarenhet av att arbeta på mottagning då du kommer att vara ensam läkare på plats.
Du har goda kunskaper i det svenska språket och kan uttrycka dig obehindrat i tal och skrift, är en god kommunikatör och trygg i din yrkesroll. På Capio lägger vi stor vikt vid social kompetens och förmågan att arbeta självständigt som att vara en del av ett arbetslag. Som konsult är du trygg i dig själv och i din profession och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Vid arbete med barn och unga så gör vi en utökad bakgrundskontroll.
Publicerat: 250826
