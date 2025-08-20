Barista Café personal
2025-08-20
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
Vi söker en glad och serviceinriktad Barista!
Är du passionerad för kaffe, älskar att ge god service och trivs i en fartfylld miljö? Då kan du vara den vi letar efter!

Publiceringsdatum2025-08-20

Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta som barista och vara en del av vårt härliga team.
Du kommer att:
• Tillreda kaffe- och espressodrycker av hög kvalitet
• Ge gästerna en varm och personlig service
• Hjälpa till med kassatjänst, disk, lättare servering och hålla rent i caféet
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av baristayrket
• Har en positiv attityd och brinner för service
• Är ansvarstagande, stresstålig och flexibel
• Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Vi erbjuder:
• Ett roligt och socialt arbete i en trivsam miljö
• Möjlighet att utvecklas och växa inom verksamheten
• Trygga anställningsvillkor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: josefaldebe@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aldebei, Josef
Hummrlbiksvägen 18 (visa karta
)
893 40 KÖPMANHOLMEN Arbetsplats
Aldebei Josef Jobbnummer
9468175