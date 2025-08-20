Barista Café personal

Aldebei, Josef / Servitörsjobb / Örnsköldsvik
2025-08-20


Visa alla servitörsjobb i Örnsköldsvik, Nordmaling, Kramfors, Bjurholm, Sollefteå eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Aldebei, Josef i Örnsköldsvik

Vi söker en glad och serviceinriktad Barista!

Är du passionerad för kaffe, älskar att ge god service och trivs i en fartfylld miljö? Då kan du vara den vi letar efter!

Publiceringsdatum
2025-08-20

Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta som barista och vara en del av vårt härliga team.
Du kommer att:
• Tillreda kaffe- och espressodrycker av hög kvalitet
• Ge gästerna en varm och personlig service
• Hjälpa till med kassatjänst, disk, lättare servering och hålla rent i caféet
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av baristayrket
• Har en positiv attityd och brinner för service
• Är ansvarstagande, stresstålig och flexibel
• Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Vi erbjuder:
• Ett roligt och socialt arbete i en trivsam miljö
• Möjlighet att utvecklas och växa inom verksamheten
• Trygga anställningsvillkor

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: josefaldebe@outlook.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aldebei, Josef
Hummrlbiksvägen 18 (visa karta)
893 40  KÖPMANHOLMEN

Arbetsplats
Aldebei Josef

Jobbnummer
9468175


       

Prenumerera på jobb från Aldebei, Josef

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Aldebei, Josef: