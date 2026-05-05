Bårbilschaufför/biträde Heltid Stockholm

2026-05-05


Vill du arbeta med ett viktigt och varierande uppdrag? Är du en trygg, ansvarsfull och samarbetsvillig person med goda förutsättningar att hantera extrema situationer?
Arbetet är Måndag - Fredag skiftarbete dagpass/Kvälls/nattpass
Som bårbils chaufför/biträde ombesörjer du och din kollega transporter av avlidna personer. I ditt arbete har du en aktiv roll i planering, utförande och ansvarstagande för förekommande arbetsuppgifter utifrån rutiner och direktiv från företagets ledning.

Information om företaget:
Politivagn Stockholm är ett bårbils företag som utför transporter av avlidna personer på uppdrag av Polismyndigheter och Kommuner. Arbetstiden består av skiftarbete och utgår från företagets lokal i Fruängens centrum. Vi arbetar utifrån en gemensam värdegrund där professionalism, värdighet, stolthet och respekt inför uppdraget är grunden.

Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär att i team om två bemanna en bårbil och alternera mellan Chaufför och biträde, arbetet förutsätter ett gott samarbete med anställda vid såväl Polismyndigheten, Rättsmedicinalverket, Kommunala boenden och andra externa boenden.

I biträdets roll ingår mottagande av telefonbeställningar och att upprätta körorder.
Teamet har under arbetspasset också ansvar för bilvård, den gemensamma lokalen samt hantering av arbets- och förbrukningsmaterial. Arbetet innebär till viss del frihet under ansvar.

Kompetens: Gärna C kort

Kvalifikationer
• CV
• Gymnasial utbildning 2 år eller motsvarande
• Körkort B
• God körvana
• Goda kunskaper i svenska både i tal som skrift
• Stabilt psyke och god fysisk förmåga då arbetet kan innebära tunga lyft

Meriterande:
• Körvana med lätt lastbil eller motsvarande
• God lokalkännedom i Stockholms län
• Erfarenheter från arbete inom transport, persontransport eller bårbilsbranschen
• Erfarenheter från vårdyrke, serviceyrke

Dina egenskaper
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och särskilt att du;
• Har en personlig mognad och ett gott omdöme
• Har en god samarbetsförmåga och tycker om att arbeta i team utifrån givna uppdrag
• Är noggrann och ansvarstagande
• Har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift
• Är stresstålig och kan hantera uppkomna situationer lugnt och metodiskt
• Är flexibel eftersom arbetet ena stunden kan vara högintensivt och andra stunden ha ett betydligt lugnare arbetstempo
• Utifrån ett etiskt förhållningssätt medverkar till en värdig hantering av den avlidna samt ett gott bemötande av samverkande parter och människor du möter under uppdraget
• Har en god empatisk förmåga då arbetet ibland innebär möten med människor i svåra situationer.

Anställningsvillkor:
Vi tillämpar individuell lönesättning i enlighet med Kommunals riktlinjer. Beroende av tjänstgöringsgrad tillämpas fast månadslön eller timlön. Utdrag tas från brottsregistret före anställning i enlighet med Polismyndighetens krav.

Arbetstid:
För närvarande söker vi heltids personal som kan arbeta 5 dagar/ vecka Måndag till Fredag
Arbetstiden kan vara olika olika veckor dagar och nätter

Övrig information
Vår arbetsgrupp är rökfri. Arbetet bedrivs uniformerat och företaget tillhandahåller uniformskläder.
Ansökning skickas via mejl till
info@politivagn.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Politivagn Stockholm AB (org.nr 556615-9090)
123 22  FARSTA
123 22  FARSTA

För detta jobb krävs körkort.

