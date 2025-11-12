Bar/servis (Heltid)

Sp Event AB / Servitörsjobb / Stockholm
2025-11-12


Vi vill utöka vårt fantastiska team med ytterligare en lagspelare med erfarenhet!
Du är motiverad, social och strukturerad. Du bör vara van att hantera stress, trivas bra i en arbetsmiljö med högt tempo och sporras av utmaningar.
Du bör vara flytande på svenska eller engelska.
Vi lägger stort fokus på service och gästbemötande, så Du har en given passion för service!
Några av dina arbetsuppgifter
• Möta våra gäster med ett leende på läpparna.
• Ge personlig service och rekommendationer.
• Bidra till merförsäljning.
• Se till att lagar och riktlinjer följs.
• Kassaarbete

Avser kvällar och helger
Heltid

Sista dag att ansöka är 2025-12-12
E-post: gotgatan@crazyhorse.se

