Bar/servis (Heltid)
Sp Event AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2025-11-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sp Event AB i Stockholm
Vi vill utöka vårt fantastiska team med ytterligare en lagspelare med erfarenhet!
Du är motiverad, social och strukturerad. Du bör vara van att hantera stress, trivas bra i en arbetsmiljö med högt tempo och sporras av utmaningar.
Du bör vara flytande på svenska eller engelska.
Vi lägger stort fokus på service och gästbemötande, så Du har en given passion för service!
Några av dina arbetsuppgifter
• Möta våra gäster med ett leende på läpparna.
• Ge personlig service och rekommendationer.
• Bidra till merförsäljning.
• Se till att lagar och riktlinjer följs.
• Kassaarbete
Avser kvällar och helger
Heltid
#jobbjustnu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
E-post: gotgatan@crazyhorse.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bar/servis". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SP Event AB
(org.nr 559023-7094)
101 32 STOCKHOLM Arbetsplats
Sp Event AB Jobbnummer
9602106