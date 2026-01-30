Balktekniker sökes till fabrik i Bara!
Prowork Bemanning AB / Maskiningenjörsjobb / Malmö Visa alla maskiningenjörsjobb i Malmö
2026-01-30
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Bemanning AB i Malmö
, Staffanstorp
, Lund
, Svedala
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Vi söker Balktekniker till fabrik i Bara!
Nu söker vi drivna och engagerade Balktekniker som vill bli en del av en långsiktig och marknadsledande aktör inom tegel- och murverksprodukter.
Är du praktiskt lagd, gillar att arbeta med händerna och vill utvecklas inom tillverkning och byggrelaterat arbete? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!
Du behöver inte ha arbetat som murare eller snickare tidigare - det viktigaste är att du har driv, ansvarskänsla och viljan att lära. Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Som Balktekniker arbetar du med tillverkning av tegelbalkar i vår prefabricerade produktion:
Armering och gjutning - sågning av tegel, armering och fyllning med betong
Skift och utformning - tillverkning av 1-, 2-, 3- och 4-skiftsbalkar samt rull- och koppskiftsbalkar
Anpassning - balkar tillverkas efter kundens behov, både i längd och utseende
Kvalitetssäkring - arbete under tydliga rutiner och kontroller för hög kvalitet och hållbarhet
Bärande konstruktioner - balkar som används för att överbrygga öppningar, självbärande eller samverkande
Vi söker dig som
Har en fallenhet för praktiskt arbete
Är ansvarstagande, noggrann och lösningsorienterad
Trivs med att arbeta i team och bidra till en god stämning
Har viss vana av att arbeta med händerna
Vill utvecklas och ta eget ansvar i ditt arbete Kvalifikationer
Gymnasial utbildning (gärna yrkesinriktad)
God arbetsmoral och vilja att lära
Svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet från produktion, bygg eller industri
Truckkort eller annan relevant utbildning
Vad kan vi erbjuda?
Marknadsmässig lön
Kollektivavtal
En trygg och långsiktig arbetsplats
Trevliga och engagerade kollegor
Möjlighet att växa och utvecklas inom företaget
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072)
214 39 MALMÖ Jobbnummer
9715382