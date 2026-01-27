Badvärd till Arena Oskarshamn Simhall
2026-01-27
Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar.
Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
Vill du ha ett aktivt och meningsfullt arbete där service, säkerhet och träningsglädje står i centrum? Arena Oskarshamn Bad & Gym söker badpersonal som vill vara med och skapa en trygg, välkomnande och trivsam upplevelse för våra gäster - varje dag.Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Hos oss möter du en varm och levande verksamhet med högt tempo, varierade arbetsuppgifter och ett starkt lagarbete. Du blir en del av ett glatt och engagerat team som arbetar mot gemensamma mål med kunden i fokus. Arbetet är fysiskt krävande och sker i en miljö som kan vara varm, fuktig och bullrig.
Tjänsten innebär skiftarbete med helgtjänstgöring.
Som badvärd är du en nyckelperson i det dagliga arbetet för att säkerställa både säkerhet och service i anläggningen. Vi strävar efter att alltid ha en hel, ren och fräsch anläggning och du är med och gör det möjligt.
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att:
* säkerställa en trygg miljö för våra gäster
* arbeta i reception, möta besökare och ge service med hög kvalitet
* genomföra städ och skötsel av anläggningen för att hålla den ren och fräsch
* leda simskoletillfällen (terminsvis under året) med egna simskolegrupper
* leda vattengymnastik/gruppträningspass regelbundet
* medverka vid och genomföra aktiviteter såsom arombastu/aufguss
* bidra till ett professionellt bemötande och ett gott samarbete i teametKvalifikationer
Vi söker dig som trivs i en serviceinriktad roll där du får kombinera ansvar, säkerhet och utbildande insatser, samtidigt som du är en del av en positiv arbetsgrupp. För att trivas i rollen ser vi att du är en lagspelare som bidrar till god stämning och hög kvalitet i det dagliga arbetet. Du är:
* lyhörd med god kommunikation och tycker om att skapa nya kontakter
* noggrann, målmedveten och tar ansvar för dina arbetsuppgifter
* initiativtagande och motiverad, med vilja att utvecklas och bidra
* stresstålig och trivs med att arbeta i högt tempo
* flexibel och har lätt att anpassa dig när förutsättningar förändrasKvalifikationer
* B-körkort
* Utbildad simlärare via Svenska Livräddningssällskapet (du leder egna simskolegrupper terminsvis)
* Utbildad vattengymnastiksinstruktör (du leder egna pass regelbundet)
* God vattenvana och simkunnighet
* Utbildning inom vattenlivräddning, HLR och D-HLR
* Goda kunskaper i svenska och engelska (tal)
Meriterande:
* Övriga relevanta språkkunskaper
* Erfarenhet från liknande arbete eller annat serviceyrke
ÖVRIGT
Löpande rekrytering kan komma att tillämpas - välkommen med din ansökan redan idag!
För att kunna bli aktuell för en anställning behöver du kunna visa upp följande utdrag ur belastningsregistret: För arbete inom skola eller förskola. Detta hittar du under https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/.
Du som söker och är intresserad av tjänsten ansök redan nu om utdraget.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Läs gärna mer på https://oskarshamn.com/
Kika gärna på vår fina film om vår stad: https://youtu.be/_T9Cy0C-H_o Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301985". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oskarshamns kommun
(org.nr 212000-0761) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Enhetschef anläggning
Anton Berntsson anton.berntsson@oskarshamn.se 010-35 60 000 Jobbnummer
9705963