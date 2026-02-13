Badvärd (3st)
2026-02-13
, Åmål
, Grums
, Bengtsfors
, Hammarö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Säffle Kommun i Säffle
, Åmål
, Karlstad
, Sotenäs
eller i hela Sverige
Teknik- och fritidsförvaltningen är en gemensam förvaltning för Säffle och Åmåls kommuner. Hos oss bidrar du till ökad livskvalitet för omkring 27 000 invånare - tillsammans med engagerade kollegor som varje dag ser till att viktiga samhällsfunktioner fungerar och utvecklas.
Du möter en flexibel och modern arbetsplats med nära 200 kollegor inom sju olika enheter. Vi arbetar tillsammans och stöttar varandra i en organisation där du får möjlighet att påverka, utvecklas och göra skillnad.
Säffle och Åmål erbjuder småstadens närhet, trivsel och naturupplevelser - med Vänerns skärgård runt knuten, ett rikt kultur- och föreningsliv samt goda pendlingsmöjligheter. Förvaltningens kontor ligger bara 100 meter från Säffles resecentrum.
Säffle och Åmåls kommuner har tillsammans ca 28 000 invånare och kännetecknas av ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud.
Närheten till Vänern och dess fantastiska skärgård ger stor potential för båtliv och fiske. Kommunerna kännetecknas av trivsel, tillgänglighet och småstadens fördelar.Publiceringsdatum2026-02-13Beskrivning
Teknik- och fritidsförvaltningen verkar för folkhälsa, och tillsammans driver vi två av Sveriges modernaste simhallar med upplevelser för alla åldrar.
Säffle simhall har 50 meters simbassäng, varmpool, mulitbassäng, barnbassäng samt en relaxavdelning. Vi driver även Säffles största sporthall, Tegnérhallen.
Åmål simhall har 25 meters simbassäng, undervisnings-/lekbassäng, rehabbassäng, bubbelpool samt en rutschkana. Dina arbetsuppgifter
Som badvärd är du vårt ansikte utåt och ser till att våra besökare känner sig välkomna och får en trygg och säker vistelse. Vi söker dig som är serviceinriktad och kan ge ett bra bemötande i alla lägen. Vi bedriver gruppträning i vatten, babysim, simskola och spa, där du bör ha förmåga att bedriva samtliga aktiviteter.
Som person bör du tycka om att ta dig an nya utmaningar och våga prova nya saker. Även vissa lovaktiviteter kan förekomma där vi vill underhålla alla våra gäster med lekar, utmaningar och aktiviteter - endast fantasin sätter gränser.
Andra viktiga arbetsuppgifter är att badbevaka och städa våra anläggningar, för att på så vis skapa en trygg och säker miljö för våra gäster. Initiativförmåga och ett öga för detaljer är meriterande egenskaper. Du kan också komma att boka träningar och tävlingar i våra anläggningar samt leda simskola, gruppträning i vatten, babysim samt spa-ritualer i relaxavdelningen vilket ställer krav på engagemang och bra ledarskap. En annan viktig arbetsuppgift är att vara där för våra gäster och säkerställa att våra trivselregler efterlevs för att alla ska få ett så trevligt besök som möjligt hos oss.
Kvälls- och helgtjänstgörning sker enligt schema.
Två (2) tjänster är utgångsplacerade i Säffle. En (1) tjänst är utgångsplacerad i Åmål. Anställningen kan innebära arbete i såväl Säffles som Åmåls simhall.Kvalifikationer
Vi söker dig med en aktiv livsstil och intresse för folkhälsa, som kan hjälpa oss att bygga upp verksamhetens aktivitetsutbud. Du bör känna dig tilltalad av tanken på att lära både små som stora att finna glädje och trygghet i vatten.
Friskvårds-/hälsoutbildning, pedagogisk utbildning, badmästarutbildning, simlärarutbildning, poollivräddare eller annan utbildning som bedöms likvärdig är meriterande. Likaså erfarenhet av arbete i simhall.
Som person är du ansvarstagande och lösningsorienterad med god samarbetsförmåga. Du tilltalas av att jobba i serviceyrket som ställer höga krav på dig vid mötet med våra gäster. Du är en trygg person som klarar av såväl arbete självständigt som i grupp, och räds inte att uttrycka din åsikt. Ibland är tempot högt så du bör vara stresstålig och har förmåga att behålla lugnet i situationer där oväntade saker kan hända.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning i arbetsgrupperna, och ser gärna sökanden med olika bakgrund och livserfarenhet.
Din datavana är god.
Arbetet kräver att du har god fysik.
B-körkort är ett krav.
Utdrag ur belastningsregistret ska bifogas ansökan.
Säffle kommun tillämpar rökfri arbetstid.Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning.
Tre (3) tjänster
Tillträde sker efter överenskommelse.
