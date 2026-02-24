Badrumsbyggare
Bob Våtrumsrenovering AB / Murarjobb / Stockholm Visa alla murarjobb i Stockholm
2026-02-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bob Våtrumsrenovering AB i Stockholm
Vi söker en skicklig badrumsbyggare - bli en del av vårt proffsiga team!
Har du koll på hur man bygger badrum på riktigt? Trivs du med att jobba självständigt och leverera kvalitet? Då har vi jobbet för dig!
Om rollen
Vi letar efter en erfaren badrumsbyggare som kan ta vid efter rivning och vara med hela vägen fram till färdigt badrum. Du kommer arbeta med:
Skivning av väggar och tak
Golvgjutning och fallspackling
Förberedelser inför tätskikt
Kompletteringar och finsnickeri i färdiga badrum
Tätt samarbete med rörmokare, elektriker och plattsättare
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av badrumsbygge
Är noggrann, effektiv och lösningsorienterad
Har koll på branschregler (BKR eller GVK)
Har B-körkort
Vi erbjuder:
Trygg anställning i ett stabilt företag
Tydlig arbetsledning och god planering
Lön enligt överenskommelse
Ett bra gäng med yrkesstolthet och högt tempo
Låter det intressant?
Skicka din ansökan till info@bobvatrumsrenovering.se
.
Välkommen - vi ser fram emot att jobba med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
E-post: info@bobvatrumsrenovering.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bob Våtrumsrenovering AB
(org.nr 556963-1905), https://bobpartner.se/
104 25 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9760597