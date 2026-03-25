Backoffice-medarbetare till försäkringsförmedlare
Är du noggrann, lösningsorienterad och trivs i en roll där kvalitet och tempo går hand i hand? Då kan du vara den person vi söker till våran kunds Backoffice-team!
I den här rollen erbjuds du en varierad operativ roll där du arbetar nära verksamheten och får möjlighet att utvecklas inom finansiell administration. Uppdraget är med start omgående och beräknas pågå i ca 6 månader.
Som Backoffice-medarbetare hos vår kund blir du en viktig del i det dagliga flödet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat vara:
Hantering av transferärenden
Depå- och värdepappersadministration
Kontakt och samarbete med rådgivare och externa parter
Kvalitetssäkring av processer och dokumentation
Att bidra till att utveckla och effektivisera våra arbetsflöden
Rollen passar dig som tycker om struktur, ansvar och detaljer - men samtidigt trivs i ett högt tempo med många kontaktytor.
Lämplig bakgrund
Vi tror att du är en person som:
Är noggrann, strukturerad och tar ansvar
Är social, nyfiken och gillar att arbeta i team
Har lätt för att lära dig nya system och arbetssätt
Är lösningsorienterad och trivs när det händer mycket
Gärna är i början av din karriär - rätt inställning är viktigare än lång erfarenhet
Tidigare erfarenhet av backoffice, transfer, värdepapper eller finansiell administration är meriterande, men inget krav.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Emma Levin. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-04-06.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
Fast lön
