Backendutvecklare till Mitt Skolval
2025-08-22
Om tjänsten Vill du jobba med teknik som gör verklig skillnad för barn och familjer i hela Sverige? Mitt Skolval är marknadsledande inom skolplacering och deras SaaS-plattform används redan av en betydande del av Sveriges befolkning. Som backendutvecklare får du vara med och forma tekniken bakom ett samhällsviktigt system, i ett tajt team där din röst räknas och ditt arbete gör skillnad varje dag.
Dina framtida arbetsuppgifter Du kommer att bli en viktig kugge i ett erfaret men litet utvecklingsteam, där tekniska beslut tas nära verksamheten och varje utvecklare har stort inflytande. Tempot är bitvis högt, men samarbete och teamkänsla är centralt i allt de gör.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utveckla robust och skalbar backend med Node.js och TypeScript
Arbeta med containerbaserad drift i Docker och Kubernetes
Implementera realtidsdataflöden med Kafka
Underhålla och vidareutveckla CI/CD-pipelines och databaser (MySQL)
Delta i tekniska diskussioner och beslutsfattande kring arkitektur och processer
Samarbeta med teamet för att lösa komplexa tekniska utmaningar
Vi söker dig som har Du har flera års erfarenhet av backendutveckling i moderna tekniker och känner dig trygg i att arbeta med komplexa och skalbara system. Du trivs i en miljö där du får ta stort ansvar, påverka tekniska val och där teamets gemensamma framgång står i centrum.Publiceringsdatum2025-08-22Kvalifikationer
Erfarenhet av backendutveckling i Node.js och gärna TypeScript
Erfarenhet av containerisering (t.ex. Docker, Kubernetes)
Goda kunskaper i databaser och CI/CD
Eftergymnasial utbildning inom systemvetenskap eller liknande
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande:
Helm, Redis, AWS, TRPC
Vid denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper, då de är avgörande för hur du kommer att lyckas i rollen och företaget. Vi förstår att man inte kan allting från början - men du ska ha en vilja att lära dig! Därför söker vi dig som är nyfiken, engagerad och trivs i en teknisk roll där du får ta ansvar. Du har en vilja att förbättra, gillar att diskutera tekniska lösningar och tycker om att arbeta i ett socialt team med mycket frihet och låg prestige.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Stockholm City, med möjlighet till distansarbete (ca 2 dagar/vecka på kontoret som utgångspunkt)
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare, med inledande provanställning
Om företaget
Mitt Skolval startades 2017 av personer med både teknisk och samhällsvetenskaplig bakgrund och har vuxit till ett bolag där teknik och samhällsnytta går hand i hand. Deras plattform används av över 70 kommuner och gör det möjligt för kommuner och vårdnadshavare att hantera skolval på ett smidigt, rättvist och datadrivet sätt. Teknikteamet är litet, men erfaret, och består idag av en CTO, två backendutvecklare och en frontendutvecklare. De arbetar nära varandra i en miljö som präglas av stor teknisk frihet, ansvar och trivsel. Här får du vara med och forma tekniken - inte bara koden.
Om Wrknest
På Wrknest gör vi inte som alla andra. Vi tror på att hela tiden våga se nya möjligheter och tänka nytt. När vi startade var det för att utmana gamla sätt att rekrytera på.
Vi lever i en tid av snabb digital utveckling. Kunskap behöver förnyas kontinuerligt för att vara aktuell. Därför gäller det att kunna ställa om snabbt. Det här gör att vi inte enbart tittar på kandidatens CV vid en rekrytering. Istället ser vi till den samlade potentialen och erbjuder individanpassad upskilling. På så vis kan vi snabbt matcha de kunskapsbehov som finns just nu. Läs mer på www.wrknest.se
. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Arbetsgivare Wrknest AB
(org.nr 559293-2213), http://www.wrknest.se Arbetsplats
Wrknest Kontakt
Mikaela Ahlstrand mikaela.ahlstrand@wrknest.se Jobbnummer
9471623