2026-01-07
Som Backendutvecklare hos Våning 18 i Halmstad bygger du stabila, skalbara lösningar som stöttar både våra kunders webbplatser och våra interna system.
I rollen som backendutvecklare ansvarar du för kärnan i vårt affärssystem. Systemet hanterar kunddata, medarbetarinformation, avtal, fakturering och integrationer mot externa tjänster. Du arbetar med allt från arkitektur och databasschema till prestandaoptimering, integrationslösningar och nya funktioner.Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Vidareutveckla och förbättra vår backend och affärssystem
Designa och implementera databasstrukturer
Bygga och underhålla REST API:er
Integrera med tredjepartstjänster
Säkerställa hög prestanda och säkerhet
Delta i hela kedjan från idé till driftsättning
Vi söker dig som
Mycket goda kunskaper i modern PHP (version 8+)
Flera års erfarenhet av Laravel i skarpa projekt
Erfarenhet av att designa och bygga REST API:er
Djup förståelse för MySQL och queryoptimering
Vana vid autentisering och auktorisering (JWT, OAuth)
Erfarenhet av köer och bakgrundsprocesser
Goda kunskaper i Git och code review
Meriterande
Erfarenhet av React eller TypeScript
Erfarenhet av Redis eller cachelösningar
Erfarenhet av Docker och containerbaserad utveckling
Erfarenhet av CI/CD (GitHub Actions, GitLab CI) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Backendutvecklare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Våning 18 AB
(org.nr 559070-9522), http://vaning18.se
Slottsmöllan 13 E (visa karta
)
302 31 HALMSTAD Jobbnummer
9670777