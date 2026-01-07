Backendutvecklare

Våning 18 AB / Datajobb / Halmstad
2026-01-07


Visa alla datajobb i Halmstad, Laholm, Båstad, Falkenberg, Ängelholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Våning 18 AB i Halmstad, Göteborg eller i hela Sverige

Som Backendutvecklare hos Våning 18 i Halmstad bygger du stabila, skalbara lösningar som stöttar både våra kunders webbplatser och våra interna system.
I rollen som backendutvecklare ansvarar du för kärnan i vårt affärssystem. Systemet hanterar kunddata, medarbetarinformation, avtal, fakturering och integrationer mot externa tjänster. Du arbetar med allt från arkitektur och databasschema till prestandaoptimering, integrationslösningar och nya funktioner.

Publiceringsdatum
2026-01-07

Dina arbetsuppgifter
Vidareutveckla och förbättra vår backend och affärssystem
Designa och implementera databasstrukturer
Bygga och underhålla REST API:er
Integrera med tredjepartstjänster
Säkerställa hög prestanda och säkerhet
Delta i hela kedjan från idé till driftsättning

Vi söker dig som
Mycket goda kunskaper i modern PHP (version 8+)
Flera års erfarenhet av Laravel i skarpa projekt
Erfarenhet av att designa och bygga REST API:er
Djup förståelse för MySQL och queryoptimering
Vana vid autentisering och auktorisering (JWT, OAuth)
Erfarenhet av köer och bakgrundsprocesser
Goda kunskaper i Git och code review

Meriterande
Erfarenhet av React eller TypeScript
Erfarenhet av Redis eller cachelösningar
Erfarenhet av Docker och containerbaserad utveckling
Erfarenhet av CI/CD (GitHub Actions, GitLab CI)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Backendutvecklare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Våning 18 AB (org.nr 559070-9522), http://vaning18.se
Slottsmöllan 13 E (visa karta)
302 31  HALMSTAD

Jobbnummer
9670777

Prenumerera på jobb från Våning 18 AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Våning 18 AB: