B2B-säljare / Mötesbokare till energibranschen
2025-09-19
Vill du arbeta i ett drivet och sammansvetsat team inom energibranschen, där du får ta ansvar, bygga relationer och bidra till nya affärer? Nu söker vi en B2B-säljare som trivs med att ringa kalla samtal, boka möten och stötta teamet i deras fortsatta tillväxt.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som säljare blir ditt fokus att skapa nya affärsmöjligheter genom att:
• Kontakta potentiella kunder via telefon (B2B)
• Boka möten åt företagets säljare
• Bygga långsiktiga relationer och förmedla företagets erbjudande inom elhandel, gashandel och elproduktion
• Hantera administrativa uppgifter kopplat till försäljningen, t.ex. underlag, mallar och processer
• Stötta teamet i affärsutveckling
• På sikt eventuellt ansvara för mindre kunder och bidra till kundevent
Det handlar inte om att ringa flest samtal utan om kvalitet, förtroende och att lyckas boka relevanta möten.
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare erfarenhet av kallringning inom B2B
• Är proaktiv, uthållig och självgående men också en lagspelare
• Är trygg, lugn och uppfattas som mogen i kunddialogen
• Trivs med att bygga relationer snarare än att jobba i ett "callcenter-tempo"
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från energibranschen eller relaterade områden
Om teamet
Du blir en del av ett team på nio personer med bakgrund inom bland annat ekonomi, ingenjör, telekom, bank och elhandel. Här är det högt i tak, samarbete och laganda som gäller. Du får en mentor i början och goda möjligheter att snabbt komma in i arbetet.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Optimistisk
• Hjälpsam
• Målmedveten
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
