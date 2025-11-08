B2B-säljare för GIS-plattform
2025-11-08
"Våra produkter ska köpas inte säljas", så tänker vi. Vi behöver därför ytterligare en person med dokumenterad verksamhetskompetens inom teknisk förvaltning som med sin kompetens aktivt kan guida våra kunder igenom köpresan och konkret påvisa hur våra produkter kan vara till nytta i vardagen."
I takt med att digitaliseringen pågår så genomför Sveriges kommuner och myndigheter en förändringsresa där vi hjälper dem att hitta rätt IT-stöd för kommunens åtagande inom tillgångsförvaltning eller som vi kallar det "Det digitala gaturummet". Så, hur ser framtiden ut inom området? Det kan DU påverka!
Det hållbara gaturummet handlar om trygga områden och om trafiksäkerhet, men också om framkomlighet och minimal miljöpåverkan där ett grönt gaturum står högt upp på agendan. För att bidra till att nå målen inom Agenda 2030 samt att bedriva en kostnadseffektiv förvaltning behövs IT-system som kan möjliggöra datadrivna beslut, generera gemensamma lägesbilder, vara ett stöd i den operativa förvaltningen och garantera en konsekvent informationshantering i allmänhet.
Vi arbetar med vår egenutvecklade produktsvit Gaida - det helt nya systemet som samlar tidigare lösningar som bland annat GEOSECMA for ArcGIS, vilket också är baserad på den världsledande GIS-plattformen ArcGIS. Våra kunder är Sveriges kommuner och kommunala bolag och våra samarbetspartners är Lantmäteriet, Boverket, Trafikverket och Transportstyrelsen.
Ansvarsområde
Tillsammans med den övriga säljorganisationen ingår du i ett dedikerat och kompetent team som hjälper nya och befintliga kunder att investera i marknadsledande system för att underlätta och effektivisera förvaltningen av gaturummet. Tjänsten ger möjlighet till stort eget ansvar och handlar primärt om att driva egna affärer där vi bistår både befintliga och nya kunder i att göra sina systemval.
I rollen förväntas du utforska världsledande ny teknik och placera in den i sitt sammanhang och baserat på din kunskap beskriva vilka effekter som en kund kan få genom att använda tekniken i sin vardag. Exempel på teknik som vi hanterar är GIS, IoT, AR/VR, 3D och AI. Du fungerar även som en intern brygga mellan sälj och produktutvecklingsorganisationen där du bidrar med din kunskap om verksamhetsbehoven.Kvalifikationer
Du är förmodligen civilingenjör inom väg- och vatten, eller har en annan erfarenhet som känns precis lika bra.
Då vi arbetar direkt riktat mot kommunala organisationer och verksamhetsområdena gata, trafik och park, så är en bakgrund inom dessa verksamheter det viktigaste - resten lär du dig hos oss. Du har idag troligen en tjänst inom teknikkonsultbranschen eller en kommunal förvaltning med ca 3-5 års erfarenhet inom verksamhetsområdena.
Typiska kompetensprofiler som arbetar hos oss är trafikingenjörer, väg-och vattenbyggare, planarkitekter, lantmätare, GIS-ingenjörer och samhällsplanerare.Kravprofil för detta jobb
Gillar att göra affärer baserat på förtroende och kunskap
Utåtriktad och kundorienterad person.
Teknisk passion.
Goda kunskaper i både svenska och engelska.
Relevant eftergymnasial utbildning (t.ex. ingenjör, landskapsingenjör, GIS-ingenjör) eller motsvarande erfarenhet.
Meriterande
Det är starkt meriterande om du:
Har minst 3 års erfarenhet av arbete direkt- eller i anslutning till kommunalteknisk förvaltning
Har erfarenhet av att självständigt driva och ansvara för tekniska förvaltningsfrågor inom park, gata eller liknande.
Har erfarenhet av att arbeta i GIS-miljö, GEOSECMA for ArcGIS, ArcGIS, etc.
Vi erbjuder
Sokigo är ett respekterat och lönsamt produktföretag inom IT, specialiserat på verksamhetsnära GIS-lösningar för kommuner, VA-organisationer och Lantmäteriet. Våra egenutvecklade produkter är verksamhetskritiska för mer än hälften av Sveriges kommuner, en marknad där vi nu lanserar Gaida, ett kommunövergripande sammarbetssystem som bygger på världens mest använda GIS-plattform, ArcGIS från Esri Inc. Med delar av vår produktportfölj finns vi i alla landets kommuner.
Sokigo brinner för att bygga och bibehålla ett starkt personligt engagemang hos våra anställda. Du som medarbetare är vår viktigaste resurs. Därför erbjuder vi dig delaktighet, transparens och personliga utvecklingsmöjligheter. För det är så engagemang skapas. Vi hyllar också kompetens och resultat. Vår styrka bygger på mixen av olika kompetenser som arbetar tillsammans för att nå våra uppsatta mål. Det är då innovation och nya idéer uppstår som gör att vi, tillsammans, skapar värde för kunder och samhället i stort. Vi tycker också det är viktigt att jobba med tydliga mål och förväntningar och att du som medarbetare får personlig feedback och blir sedd. Dessutom - hos oss får du en familjär arbetsplats där vi tycker att det är självklart att hjälpa varandra. Samarbete och respekt för varandra är grunden för det.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Gävle, Sundbyberg, Karlskrona eller Malmö. Vi tillämpar provanställning.
Urval sker löpande så skicka in din ansökan snarast.
För att skapa en så rättvis och objektiv rekryteringsprocess som möjligt använder vi kapacitets- och personlighetstester som en del utav vår urvalsprocess.
Eftersom Sokigo, direkt eller indirekt arbetar med data som kan vara samhällskänslig utför vi alltid bakgrundskontroll på tilltänkta kandidater.
Om Sokigo:
Sokigo är Sveriges största leverantör av systemlösningar för den kommunala marknaden. Som anställd hos oss får du kompetensutveckling, fast lön, pensionsförsäkring, friskvårdsbidrag och andra förmåner. Du får jobba med 250 trevliga och engagerade arbetskamrater runt om i landet. Sokigo är en del av koncernen Addnode Group. Sokigo har en positiv inställning till att kunna arbeta hemifrån och strävar efter att hitta rätt balans utifrån respektive roll och person. Så ansöker du
