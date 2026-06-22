B2B-säljare / Account Executive provision utan tak
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2026-06-22
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Account Executive / B2B-säljare till Talangbron
Du fokuserar på relation och close. AI:n prospekterar. Provisionen saknar tak.
Prospektering, kalla mejl och manuell CRM-kodning är Tråkigt, Tidskrävande och Tröstlöst. De tre T:na är några av B2B-säljarens största pains.
På Talangbron har vi knäckt den nöten. Vi har byggt bort rutinarbetet med ett internt systemstöd och ett AI-drivet automationsflöde – och söker nu nästa stjärna till teamet på Roslagsgatan i Stockholm.⭐
Hur din vardag ser ut
Hos oss sitter du inte med kalla listor. Istället för timmar av manuell prospektering går du in i dialoger som redan är påbörjade, och lägger din energi där den gör mest nytta: på relationer och att stänga affärer.
Du äger affären – från första dialog till signerat avtal. Det är din process och ditt mål.
Nära teamarbete med dedikerad rekryterare – så fort du och kunden är överens tar våra rekryterare över och säkerställer leveransen av kandidater.
Vem är du?
Skallkrav
✅ Minst 1 års dokumenterad erfarenhet av B2B-försäljning.
✅ Talar och skriver svenska helt obehindrat.
✅Avslutad gymnasieexamen.
Starkt meriterande
Vana vid HubSpot (vårt primära CRM).
Erfarenhet från rekryterings- eller bemanningsbranschen.
Norska eller danska (vi expanderar vår outreach mot Norden).
Du gillar AI och använder det i din vardag – berätta gärna hur i din ansökan 🤖
Vad vi erbjuder
Kompensation – fast grundlön + provision utan tak.
Kultur – ett ungt, entreprenöriellt gäng som firar framgångar tillsammans.
Kontor – ljusa lokaler på Roslagsgatan, mitt i stan.
Verktyg i framkant – en techstack och AI-pipeline som faktiskt tar bort skitjobbet.
Utveckling – det händer mycket hos oss just nu, och vi ser gärna att du växer in i nya roller längs vägen.
Från vårdbemanning till techdrivet rekryteringsbolag
Talangbron (Tidigare Vårdbron) startade inom vårdbemanning men bytte riktning helt under 2025. Idag är vi ett techdrivet bolag som samarbetar med några av Skandinaviens vassaste företag – och vi går in i ett spännande Q4 med högt tempo. 🔥
Vill du bli vår nästa kollega?
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
🌐 Läs mer om oss på: talangbron.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talangbron Sverige AB
(org.nr 559237-3483), https://www.talangbron.se/
Roslagsgatan 37 (visa karta
)
113 54 STOCKHOLM Jobbnummer
9972223