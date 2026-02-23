B2B-säljare - ActionKing.se (100% provision)
Action Sports 7H AB / Säljarjobb / Mark Visa alla säljarjobb i Mark
2026-02-23
, Härnösand
, Timrå
, Sundsvall
, Kramfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Action Sports 7H AB i Mark
Vill du sälja produkter inom en snabbt växande bransch som drönare, actionkameror och tillbehör - och själv styra hur mycket du tjänar?
ActionKing.se söker nu drivna B2B-säljare som vill vara med och expandera vår försäljning mot företag, återförsäljare och organisationer. Detta är en provisionsbaserad roll med mycket hög intjäningspotential och möjlighet att växa tillsammans med bolaget.
Ersättning
100% provisionsbaserad ersättning
Hög provision på varje affär
Ingen övre gräns för din inkomst
Möjlighet till återkommande kunder och långsiktiga intäkter
Möjlighet att växa till större roll över tid
Exempel: Säljer du produkter för 100 000 kr med 20 % marginal (20 000 kr), och har 30 % provision på marginalen, tjänar du 6 000 kr på affären.
Om rollen
Som B2B-säljare ansvarar du för att skapa nya affärer och utveckla samarbeten med företag som behöver drönare, actionkameror och tillbehör.
Du arbetar självständigt och kan arbeta större delen på distans.Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Identifiera potentiella kunder och återförsäljare
Kontakta företag via LinkedIn, telefon och e-post
Presentera ActionKings produkter och erbjudanden
Skapa och utveckla nya affärer
Bygga långsiktiga kundrelationer
Våra kunder
Exempel på kundgrupper:
Produktionsbolag och content creators
Byggföretag och inspektionsföretag
Industri och tekniska konsulter
Marknadsföringsbyråer
Räddningstjänst och organisationer
Återförsäljare och butiker
Om ActionKing.se
ActionKing.se är en svensk e-handelsplattform specialiserad på:
Drönare och tillbehör
Actionkameror och tillbehör
Belysning och outdoor-utrustning
Tillbehör från etablerade tillverkare
Vi erbjuder snabb leverans från Sverige och ett brett sortiment till både privatpersoner och företag.
Om företaget - ActionSport 7H AB
ActionKing.se drivs av ActionSport 7H AB, ett svenskt entreprenörsdrivet bolag med verksamhet inom e-handel, teknik och digitala tjänster.
Bolaget driver även DigitalSignal, en AI-plattform för företag, samt andra verksamheter inom teknik och upplevelser.
Vi söker dig som
Är driven och resultatorienterad
Har erfarenhet av försäljning eller stark vilja att arbeta med försäljning
Är självgående och ansvarstagande
Har god kommunikativ förmåga
Har intresse för teknik, drönare eller kameror (meriterande)
Vi erbjuder
Obegränsad intjäningspotential
Flexibelt arbete och möjlighet att arbeta på distans
Möjlighet att växa med bolaget
Ett brett och konkurrenskraftigt produktsortiment
Möjlighet att arbeta inom en snabbt växande branschSå ansöker du
Skicka CV och en kort presentation till:info@actionking.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: info@actionking.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Action Sports 7H AB
(org.nr 559509-0191) Jobbnummer
9756963