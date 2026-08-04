B2B säljare - Account Manager
Lifestyle Media Partner Sverige AB / Säljarjobb / Norrköping Visa alla säljarjobb i Norrköping
2026-08-04
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Är du i början av din karriär eller redo för nästa steg inom B2B-försäljning? Bli del av ett snabbväxande bolag där du får utvecklas, bygga egna affärer och göra verklig skillnad för både företag och studenter!
Om rollen
Som Account manager kommer du bygga relationer, driver dina egna affärer och hjälper företag att synas mot morgondagens talanger genom våra digitala skärmar och Studieblock. Du får ansvar tidigt, tydliga mål och möjligheten att påverka både din utveckling och inkomst.
Ditt uppdrag:
✔️ Identifiera och etablera nya samarbeten med företag som vill nå studenter och stärka sitt employer brand
✔️ Ta kontakt med beslutsfattare via telefon, mejl och digitala möten
✔️ Presentera annonslösningar som hjälper företag att bygga synlighet
✔️ Bygger långsiktiga relationer och utvecklar din egen kundportfölj
✔️ Följa upp affärer, skickar offerter och driva processen framåt
✔️ Utvecklas genom coachning, säljutbildning och tydliga mål
Vem vi tror att du är
För att trivas i rollen ser vi att du är en relationsskapande och affärsdriven person med stort engagemang för försäljning.
För att lyckas tror vi att du:
✔ Är social och gillar att skapa kontakt med människor
✔ Motiveras av mål, utveckling och att prestera
✔ Har ett starkt driv, gillar att utmana dig själv och en "can-do"-inställning
✔ Är nyfiken, lösningsorienterad och vill lära dig försäljning på riktigt
✔ Trivs i ett högt tempo där ingen dag är den andra lik
Extra plus men inget krav om du:
Har idrottsbakgrund eller tävlingsvana
Har arbetat med kundkontakt tidigare
Därför ska du välja oss
StudentDisplay och UniversitetsMedia är en del av Lifestyle Mediapartner: en snabbväxande nordisk mediekoncern och säljorganisation som sedan 2007 hjälpt företag att synas, stärka sina varumärken och nå rätt målgrupper på rätt plats.
Just nu befinner vi oss på en spännande tillväxtresa där nya samarbeten, affärsmöjligheter och satsningar driver oss framåt. Hos oss blir du en del av ett bolag där utveckling, tempo och ambition genomsyrar vardagen, och där du får möjlighet att växa tillsammans med företaget.
Vi är specialister på studentkommunikation och hjälper företag att nå en nischad målgrupp, studenter, genom två starka mediekanaler:
Digitala skärmar på universitet och högskolor runt om i Sverige
Studieblock – en väletablerad och uppskattad kanal som används av studenter varje dag
Vi skapar synlighet och levererar kampanjer som inte bara syns, utan gör avtryck.
Det här får du hos oss
🌟 Strukturerad onboarding och kontinuerlig coachning
🌟 Karriärmöjligheter inom en snabbväxande nordisk koncern
🌟 Tävlingar, bonusar och incitament som gör vardagen ännu roligare
🌟 Ett team med hög energi, stark sammanhållning och tydlig prestationskultur
🌟 En entreprenörsdriven arbetsplats där ambition och utveckling uppmuntras
Praktisk information
Plats: Eskilstuna eller Norrköping
Arbetstid: Mån–tors 08:00–17:00, fre 07:30–15:40 (Heltid)
Lön: Garantilön + provision utan tak
Anställning: 6 månaders provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning
Start: Enligt överenskommelse
Redo att ta nästa steg?
Välkommen med din ansökan! Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot att lära känna dig.🚀 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lifestyle Media Partner Sverige AB
(org.nr 559037-3527), https://www.lifestylemedia.se/
Vattengränden 2 (visa karta
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602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
Lifestyle Mediapartner, Norrköping Jobbnummer
10020825