B-chaufför sökes i Stockholm
Bemannix AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2025-09-10
B-Chaufför sökes - Stockholm
Gillar du att sitta bakom ratten, är serviceminded och uppskattar en fartfylld arbetsplats? Då är detta jobbet för dig! Vi söker nu en trygg och flexibel B-chaufför till ett av våra kundföretag i Stockholm.
Tjänst: Deltid eller heltid enligt överenskommelse Arbetstider: Måndag-fredag, 07:00-16:00 (kan variera). Start: Enligt överenskommelse. Arbetsplats: Västberga & Rosersberg
Om tjänsten: Som B-chaufför kommer du att distribuera paket och bud inom Stockholmsområdet. Du utgår från Västberga och hanterar 50-90 stopp per dag i skåpbil. Arbetet innefattar:
Leverans av paket och bud.
Koordinering och planering av körningar.
Lastning och förberedelse av fordon.
Arbetet sker till stor del självständigt och innebär en betydelsefull roll med goda utvecklingsmöjligheter.
Kvalifikationer:
B-körkort med minst 2 års erfarenhet av körning.
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift.
God lokalkännedom i Stockholmsområdet.
Grundligt god fysik och vana vid tunga lyft.
Fullständig gymnasieutbildning.
Meriterande
Tidigare erfarenhet av bud-/paketleveranser
Personliga egenskaper: Vi söker dig med en positiv attityd och ett stort fokus på service. Du har ett gott bemötande mot kunder, tar initiativ och ser möjligheter istället för utmaningar. Flexibilitet och ansvarstagande är viktiga egenskaper, då arbetet sker självständigt och kräver en god planeringsförmåga.
Ansökan: Skicka in din ansökan via ansökningslänken på vår karriärsida. Vi tar endast emot ansökningar digitalt. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på 08-555 687 00 under dagtid vardagar.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen. Ett utdrag ur belastningsregistret tas vid slutskedet av anställningsprocessen.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bemannix AB
(org.nr 556966-4203), http://www.bemannix.se Kontakt
Jim Björkman jim@bemannix.se 08-555 687 01 Jobbnummer
9502756