B-chaufför - distributionskörning natt
C.G. Erikssons Åkeri AB / Fordonsförarjobb / Växjö Visa alla fordonsförarjobb i Växjö
2026-04-30
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos C.G. Erikssons Åkeri AB i Växjö
Vi söker nu en B chaufför för distribution natt. Tjänsten passar dig som trivs med att arbeta självständigt, hålla tider och arbeta nattetid.
Rollen kommer innebära mottagning av gods på terminal, sortering av gods till olika rutter och sen utkörning av gods enligt rutter. Arbetstiden är på heltid mån-fre kl 23:30-08:00. Anställnings start 2026-06-01.Publiceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
• Lossning inkommande gods med truck och hjullastare
• Sortering och scanning av gods till ett antal rutter
• Distribution och scanning av gods enligt några olika rutter
• Kommunikation och statusuppdatering med trafikledning/terminal på morgonen
Vi söker dig som
• Har B körkort och truckkort A2 + A4 + B1 + C2
• Är självständig, ansvarsfull, punktlig och noggrann
• Trivs med och har erfarenhet av nattarbete
• Har erfarenhet av distribution eller terminalarbete (meriterande)
Vi kommer be dig om att göra ett registerutdrag ur belastningsregistret
Vi erbjuder
• Stabil och seriös arbetsgivare
• Trygga villkor enligt kollektivavtal
• Introduktion och upplärning
• Moderna fordon och hjälpmedel, distribution sker med el-lastbil Mercedes eSprinter
Vår arbetsplats kännetecknas av en härlig attityd och stort engagemang! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare C.G. Erikssons Åkeri AB
(org.nr 556465-1270), https://www.cge.se
Ljungadalsgatan 20 (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
C G Erikssons Bud AB / Jetpak Kontakt
Medarbetare
Klas Hedin klas.hedin@cge.se Jobbnummer
9884814