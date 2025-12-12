Azure Data Engineer

Om rollen
Vi söker en erfaren Azure Data Engineer med stark kompetens inom moderna data­plattformar, big-data-bearbetning och avancerade ETL/ELT-flöden. Du kommer att arbeta med att bygga skalbara, säkra och högpresterande datalösningar som stödjer verksamhetens behov av analys, rapportering och automatisering.
Rollen passar dig som vill arbeta brett med Azure, Databricks, PySpark och Data Factory - och som brinner för att skapa robusta dataekosystem som möjliggör datadrivna beslut.

Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att:
Designa och implementera end-to-end ETL/ELT-pipelines i Azure Data Factory, Databricks och Synapse Analytics

Utveckla och optimera databehandlingslogik med PySpark, Python och SQL

Arbeta med Unity Catalog, RBAC och Key Vault för säkerhet, datastyrning och åtkomstkontroller

Bygga skalbara data lake-strukturer och orkestrera automatiserade arbetsflöden

Säkerställa datakvalitet, datalinjering och hög prestanda i stora datamängder

Ta fram avancerade dashboards i Power BI för att stötta verksamhetsbeslut

Samarbeta med data architects, analytiker och verksamhetsteam

Implementera lösningar för kostnadsoptimering, driftsäkerhet och disaster recovery

Bidra till innovation genom integration av GenAI-lösningar i Azure

Kvalifikationer
Måste-krav
5+ års erfarenhet som Data Engineer eller Big-Data Engineer

Mycket god erfarenhet av Azure Data Factory, Azure Databricks, Synapse Analytics

Stark kompetens inom PySpark, Python och SQL

Erfarenhet av att utveckla och driftsätta ETL/ELT-processer

Erfarenhet av data lake-design, pipeline-orkestrering och logisk modellering

Kunskap om säkerhet och governance (Key Vault, RBAC, Unity Catalog)

Erfarenhet av Power BI och rapporteringslösningar

God förståelse för big-data-bearbetning och realtids-/batchflöden

Meriterande
Erfarenhet från branscher som försäkring, fintech, retail eller FMCG

Erfarenhet av IoT-data, containerisering och serverless-arkitekturer

Erfarenhet av kostnadsoptimering inom Azure

Kunskap om integration av OpenAI-tjänster på Azure

Certifieringar såsom:
Databricks Data Engineer Professional

Microsoft Azure Fundamentals (AZ-900)

Dina personliga egenskaper
Vi ser att du är:
Analytisk och noggrann

Självgående med stark problemlösningsförmåga

Kommunikativ och samarbetsinriktad

Strukturerad, kvalitetsmedveten och lösningsfokuserad

Engagerad i att skapa långsiktigt hållbara datalösningar

Vi erbjuder
Möjlighet att arbeta i moderna moln- och datamiljöer

Spännande projekt inom avancerad datahantering

Flexibla arbetsformer (remote/hybrid)

Goda utvecklingsmöjligheter och certifieringsstöd

Så ansöker du
Skicka in din ansökan med CV och eventuellt portfolio.

Sista dag att ansöka är 2026-01-11
E-post: info@itoptmize.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
ITOpTmize Information Technology Services Sverig (org.nr 559197-5668)
Koldinggatan 5 (visa karta)
164 46  KISTA

Kontakt
Hiring Manager
Jasmeet Kaur
info@itoptmize.com

Jobbnummer
9642991

