Om rollen
Vi söker en erfaren Azure Data Engineer med stark kompetens inom moderna dataplattformar, big-data-bearbetning och avancerade ETL/ELT-flöden. Du kommer att arbeta med att bygga skalbara, säkra och högpresterande datalösningar som stödjer verksamhetens behov av analys, rapportering och automatisering.
Rollen passar dig som vill arbeta brett med Azure, Databricks, PySpark och Data Factory - och som brinner för att skapa robusta dataekosystem som möjliggör datadrivna beslut.Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att:
Designa och implementera end-to-end ETL/ELT-pipelines i Azure Data Factory, Databricks och Synapse Analytics
Utveckla och optimera databehandlingslogik med PySpark, Python och SQL
Arbeta med Unity Catalog, RBAC och Key Vault för säkerhet, datastyrning och åtkomstkontroller
Bygga skalbara data lake-strukturer och orkestrera automatiserade arbetsflöden
Säkerställa datakvalitet, datalinjering och hög prestanda i stora datamängder
Ta fram avancerade dashboards i Power BI för att stötta verksamhetsbeslut
Samarbeta med data architects, analytiker och verksamhetsteam
Implementera lösningar för kostnadsoptimering, driftsäkerhet och disaster recovery
Bidra till innovation genom integration av GenAI-lösningar i AzureKvalifikationer
Måste-krav
5+ års erfarenhet som Data Engineer eller Big-Data Engineer
Mycket god erfarenhet av Azure Data Factory, Azure Databricks, Synapse Analytics
Stark kompetens inom PySpark, Python och SQL
Erfarenhet av att utveckla och driftsätta ETL/ELT-processer
Erfarenhet av data lake-design, pipeline-orkestrering och logisk modellering
Kunskap om säkerhet och governance (Key Vault, RBAC, Unity Catalog)
Erfarenhet av Power BI och rapporteringslösningar
God förståelse för big-data-bearbetning och realtids-/batchflöden
Meriterande
Erfarenhet från branscher som försäkring, fintech, retail eller FMCG
Erfarenhet av IoT-data, containerisering och serverless-arkitekturer
Erfarenhet av kostnadsoptimering inom Azure
Kunskap om integration av OpenAI-tjänster på Azure
Certifieringar såsom:
Databricks Data Engineer Professional
Microsoft Azure Fundamentals (AZ-900)Dina personliga egenskaper
Vi ser att du är:
Analytisk och noggrann
Självgående med stark problemlösningsförmåga
Kommunikativ och samarbetsinriktad
Strukturerad, kvalitetsmedveten och lösningsfokuserad
Engagerad i att skapa långsiktigt hållbara datalösningar
Vi erbjuder
Möjlighet att arbeta i moderna moln- och datamiljöer
Spännande projekt inom avancerad datahantering
Flexibla arbetsformer (remote/hybrid)
Goda utvecklingsmöjligheter och certifieringsstödSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
E-post: info@itoptmize.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ITOpTmize Information Technology Services Sverig
(org.nr 559197-5668)
164 46 KISTA Kontakt
Hiring Manager
Jasmeet Kaur info@itoptmize.com Jobbnummer
9642991