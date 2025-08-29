Azure Cloud Specialist
2025-08-29
Brinner du för molninfrastruktur och vill bidra till en hållbar och modern IT-miljö inom en samhällsviktig verksamhet? Vi söker nu en Azure Cloud Specialist till ett av Sveriges största fastighetsbolag. Här får du arbeta med en avancerad teknisk plattform i en organisation som kombinerar trygghet och långsiktighet med innovation och framtidstänk.
Uppdraget inleds som ett konsultuppdrag, med målsättningen att du efter en tid går över i en anställning direkt hos kunden.
Som konsult på Centric får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Publiceringsdatum2025-08-29Dina arbetsuppgifter
Som Azure Cloud Specialist blir du en del av ett infrastrukturteam med hög teknisk kompetens. Du arbetar nära verksamheten och arkitekter för att implementera, drifta och vidareutveckla den molnbaserade infrastrukturen - både i Azure och i on-prem-miljö. Rollen är både operativ och strategisk, där du bidrar till att skapa en effektiv, säker och framtidssäkrad IT-miljö.
Du utgår från kontoret i Stockholm och rapporterar till chef IT-Infrastruktur.
Huvudsakliga ansvarsområden:
• Implementera, optimera och vidareutveckla molnbaserade infrastrukturlösningar i Azure.
• Stödja och utveckla den hybrida infrastrukturen i nära samarbete med teamet.
• Arbeta med säkerhetslösningar, automation och kostnadsoptimering inom Azure.
• Sätta upp och konfigurera nya funktioner och tjänster i molnplattformen.
• Bidra med expertis kring bästa praxis och arkitekturval för en modern och hållbar IT-miljö.
Din profil och kvalifikationer
Krav:
• Minst 5 års erfarenhet från liknande roller inom infrastruktur och molntjänster.
• Certifiering inom Microsoft Azure (t.ex. Azure Administrator Associate eller Security Engineer Associate).
• Mycket goda kunskaper inom Azure-plattformens kärnkomponenter: Compute, nätverk, lagring, identitet, säkerhet och automation.
• Erfarenhet av tjänster som Azure Virtual Desktop, Application Gateway, Application Proxy och Intune.
• Vana vid att arbeta i hybridmiljöer, inklusive on-prem-infrastruktur.
• God kännedom om kostnadsstyrning i Azure.
• Färdigheter i PowerShell och erfarenhet av hantering av Conditional Access-policys.
• Erfarenhet av Entra ID och Active Directory.
• God kommunikativ förmåga och behärskar både svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande:
• Kunskap inom DNS och Linuxmiljöer.
• Erfarenhet av att arbeta med Terraform eller annan Infrastructure as Code-lösning.
• Kunskaper inom certifikatshantering, PKI och ADCS.
• Certifiering inom Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions.
Vad vi erbjuder
På Centric får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi tycker nämligen att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under roliga och avslappnande former.
Mer om oss
Centric är ett IT-företag med 370 anställda, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
